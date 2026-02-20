Tech e potere, l’enigma di Thiel

Daniele Manca dedica un lungo articolo sul 'Corriere della Sera' al libro di Luca Ciarrocca “L’anima nera della Silicon Valley. La vera storia di Peter Thiel”, raccontando perché è importante sapere tutto sulla figura controversa e potentissima del capo di Palantir.

“Tech e potere, l’enigma di Thiel”: così Daniele Manca racconta sul Corriere della Sera la figura controversa e potentissima di Peter Thiel, protagonista del libro di Luca CiarroccaL’anima nera della Silicon Valley. La vera storia di Peter Thiel” (Fuoriscena).
Ma chi è davvero Thiel? Co-fondatore di PayPal, primo investitore esterno di Facebook, fondatore di Palantir. Un uomo chiave nel legame tra finanza, Big Tech e politica americana. Da libertario visionario a kingmaker dell’America trumpiana, il suo ruolo attraversa dati, potere, sicurezza e nuove élite tecnologiche. Un ritratto lucido e documentato per capire come oggi si intrecciano tecnologia e potere globale.
L’articolo di Manca, vicedirettore del Corriere della Sera, centra i nodi nevralgici dell’ascesa del fondatore di Palantir Technologies: riflessioni preziose per decifrare come Big Tech e capitale stiano ridisegnando le mappe del potere politico negli Stati Uniti, partendo dai progetti di dominio e sorveglianza di uno degli uomini più potenti d’America.
L’articolo completo è qui.
Il libro è disponibile in libreria e su tutti gli store online.
                                           

