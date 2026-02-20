Daniele Manca racconta sul Luca Ciarrocca “ “Tech e potere, l’enigma di Thiel”: cosìracconta sul Corriere della Sera la figura controversa e potentissima di Peter Thiel, protagonista del libro di L’anima nera della Silicon Valley. La vera storia di Peter Thiel ” (Fuoriscena). Ma chi è davvero Thiel? Co-fondatore di PayPal, primo investitore esterno di Facebook, fondatore di Palantir. Un uomo chiave nel legame tra finanza, Big Tech e politica americana. Da libertario visionario a kingmaker dell’America trumpiana, il suo ruolo attraversa dati, potere, sicurezza e nuove élite tecnologiche. Un ritratto lucido e documentato per capire come oggi si intrecciano tecnologia e potere globale.

L’articolo di Manca, vicedirettore del Corriere della Sera, centra i nodi nevralgici dell’ascesa del fondatore di Palantir Technologies: riflessioni preziose per decifrare come Big Tech e capitale stiano ridisegnando le mappe del potere politico negli Stati Uniti, partendo dai progetti di dominio e sorveglianza di uno degli uomini più potenti d’America.