DeepSeek, la Cina scuote l’high tech americano. Vendite a pioggia e panico da $1 trilione

La startup cinese di intelligenza artificiale DeepSeek ha terremotato i titoli tecnologici mondiali, sollevando dubbi sul dominio tecnologico dell’America nel settore dell’intelligenza artificiale. I titoli legati ai chip, Nvidia e ASML, sono in testa alle vendite.

Le azioni sono in calo lunedì a causa delle preoccupazioni per lo scoppio di una bolla sull’AI a causa dell’emergere della startup cinese DeepSeek, che potrebbe aver realizzato un modello di intelligenza artificiale competitivo ad un costo inferiore.

Prima di metà seduta il Nasdaq Composite era in perdita del 2,7% e l’S&P 500 dell’1,6%. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 55 punti, o dello 0,1%, grazie ai guadagni di Apple, Johnson & Johnson e Travelers che hanno attenuato il calo della maggior parte dei titoli industriali.

Il premercato era cominciato molto peggio (e non è detto che il selloff riprenda in chiusura). I futures del Nasdaq 100 sono crollati del 5,2% lunedì mattina, registrando il maggior calo intraday per i contratti da agosto, mentre i futures dell’S&P 500 sono scesi del 2,4% alle 6:15 di New York. In Europa, i titoli tecnologici hanno guidato le perdite del mercato, con le azioni del produttore di apparecchiature per chip ASML Holding NV in calo del 12%. Anche le azioni di Nvidia sono scese di quasi il 12 percento nelle contrattazioni pre-mercato di lunedì mattina, il che implica la cancellazione di oltre 400 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, all’ apertura di Wall Street.

L’indice di volatilità Cboe, noto come VIX, ha registrato un forte aumento. Il Nasdaq 100 e il sottoindice tecnologico europeo Stoxx 600 erano insieme destinati a una perdita della capitalizzazione di mercato di 1.200 miliardi di dollari, se le perdite si manterranno dopo l’apertura della borsa americana.

“DeepSeek dimostra che è possibile sviluppare potenti modelli di IA a costi inferiori”, ha dichiarato a Bloomberg Vey-Sern Ling, amministratore delegato di Union Bancaire Privee. “Può potenzialmente far deragliare il caso di investimento per l’intera filiera dell’IA, che è guidata da una spesa elevata da parte di una piccola manciata di hyperscaler”.

Circa 278.000 contratti futures sul Nasdaq 100 sono passati di mano alle 6:18 ora di New York, circa tre volte di più rispetto alla media di 30 giorni per questo momento della giornata, secondo i dati compilati da Bloomberg.

Il modello di intelligenza artificiale di DeepSeek – fondato dal capo dei fondi quantistici Liang Wenfeng – è ampiamente considerato competitivo con le ultime offerte di OpenAI e Meta Platforms Inc.

Lodata dall’investitore Marc Andreessen come “una delle scoperte più sorprendenti e impressionanti”, l’applicazione di DeepSeek mostra il suo lavoro e il suo ragionamento mentre risponde alla domanda o alla richiesta scritta di un utente. Rilasciato la scorsa settimana, il prodotto è ora in cima alle classifiche dell’App Store di Apple e gli utenti ne lodano la trasparenza.

Donald Trump per parte sua ha contribuito a scuotere i mercati d’oltreoceano annunciando dazi a tappeto sulla Colombia, prima di ritirare bruscamente la minaccia dopo aver raggiunto un accordo sul rimpatrio dei migranti deportati. La mossa ha provocato cali per il peso messicano e il rand sudafricano.

I titoli di Stato USA sono in rialzo, con gli investitori che si sono riversati su asset più sicuri. Il rendimento del Tresaury degli Stati Uniti a 10 anni è sceso di 10 punti base al 4,52%, il minimo dal 2 gennaio. Le valute rifugio, tra cui lo yen e il franco svizzero, sono salite.

L’attività economica cinese ha inaspettatamente mostrato segni di debolezza, interrompendo lo slancio della ripresa innescata dalle misure di stimolo e sottolineando la necessità per Pechino di fare di più per evitare un altro rallentamento.

La performance inferiore alla media dell’economia dell’area dell’euro sta convincendo la BCE che può allentare ulteriormente le maglie della crescita abbassando i tassi di interesse questa settimana per la quarta riunione consecutiva.