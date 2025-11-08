Zuckerberg, l’ultimo scandalo di big tech: 16 miliardi grazie alla pubblicità-truffa

di Luca Ciarrocca

L’America delle Big Tech ha smesso di fingere di avere una morale. L’ultimo esempio degli eccessi del capitalismo dei tecno-oligarchi viene da Meta, la holding che controlla Facebook. Per Meta, la truffa è parte integrante del business. Documenti aziendali interni, visionati da Reuters, dipingono un quadro sconcertante.

Alla fine dello scorso anno, l’azienda di Zuckerberg ha messo a bilancio, in via previsionale, circa 16 miliardi di dollari – il 10 per cento del fatturato annuo totale – provenienti dalla pubblicità di prodotti vietati e da vere e proprie frodi. Il colosso dei social media (oltre 3 miliardi di utenti attivi al mese) ha scientemente evitato di bloccare una valanga di annunci “tossici”, esponendo miliardi di utenti di Facebook, Instagram e WhatsApp a schemi di e-commerce fraudolenti, casinò online illegali, truffe con criptovalute, offerte sessuali e vendite di farmaci proibiti.

