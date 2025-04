100 giorni di Trump, bocciato dalla borsa e dai sondaggi

Donald Trump aveva promesso agli americani una “crescita economica senza precedenti” se fosse stato eletto presidente. Ma, a giudicare dalle performance del mercato azionario nei suoi primi 100 giorni di mandato, il significato di “crescita” sembra essere piuttosto relativo.

L’azione è stata sicuramente esplosiva, ma non nel modo in cui gli investitori speravano. Il 30 aprile, Trump ha concluso i suoi primi 100 giorni in carica. Nonostante il recente rialzo della scorsa settimana, l’indice S&P 500 è sceso di circa l’8% dalla sua inaugurazione, avviandosi verso la sua peggiore performance nei primi 100 giorni di un presidente dai tempi di Gerald Ford nel 1974, dopo le dimissioni di Richard Nixon.

100 giorni di montagne russe

“È stato un susseguirsi di colpi di frusta, uno dopo l’altro”, ha dichiarato Dave Lutz, stratega macro di JonesTrading e veterano di Wall Street con 30 anni di esperienza.

Pochi a Wall Street avevano previsto questo brusco cambio di rotta, dopo due anni consecutivi di guadagni superiori al 20% e un programma che si prevedeva favorevole alla crescita.

L’incertezza sui dazi, combinata con la spinta aggressiva dell’amministrazione a deportare i lavoratori senza documenti e i licenziamenti di massa dei dipendenti federali, ha innervosito gli investitori e ha fatto precipitare l’S&P 500 nella sua settima correzione più rapida dal 1929.

Rischio sistemico

“È stato un rischio sistemico estremo, da manuale, nella sua forma più pura”, ha affermato Mark Malek, responsabile degli investimenti di Siebert. “La volatilità è stata completamente diversa da qualsiasi cosa avessimo sperimentato in passato, e si è diffusa indiscriminatamente in tutti i settori e le classi di attività come un incendio, costantemente alimentata da dichiarazioni casuali e cambiamenti di politica”.

I trader avevano scommesso tutto sull’approccio “America First” subito dopo la vittoria elettorale di Trump, portando l’S&P 500 al suo miglior guadagno post-elettorale di sempre. Si pensava che l’amministrazione avrebbe allentato le normative e abbassato le tasse, il che avrebbe stimolato la crescita. Ma il presidente si è invece concentrato sulla sua battaglia sui dazi, facendo girare i mercati con ogni nuovo annuncio di tariffe sui partner commerciali.

L’S&P 500 ha perso più del 10% in due sessioni all’inizio di questo mese dopo che Trump ha imposto i dazi statunitensi più alti in un secolo il 2 aprile. Poi è salito alle stelle una settimana dopo, quando l’amministrazione ha invertito la rotta e ha rinviato la maggior parte dei dazi per 90 giorni. Da allora, i titoli hanno oscillato, ma i trader hanno faticato a trovare una direzione.

“È stato eletto per ‘Rendere l’America di nuovo grande’, ‘l’economia sarà in piena espansione'”, ha detto Eric Diton, presidente e amministratore delegato di Wealth Alliance. “Ma tutta l’incertezza commerciale ha in realtà frenato la crescita economica”.