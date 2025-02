Goldman Sachs ha alzato le previsioni di prezzo a 12 mesi per l’indice europeo STOXX 600, citando come fattori chiave elementi quali la riduzione del premio per il rischio, la riduzione dei prezzi dell’energia, il miglioramento della fiducia dei consumatori e una crescita economica più forte.

La banca d’affari americana ha alzato le stime a 580 da 540.

Fonte: Reuters