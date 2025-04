Dazi Trump, Milano sprofonda: -7%. La Cina reagisce: dazi al 34% sui prodotti Usa

Le Borse europee peggiorano ancora con i timori di una recessione globale, dopo i dazi decisi da Donald Trump ed i rischi di una guerra commerciale. La Borsa di Milano è senza freni e peggiora ancora mentre si guarda all’avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 7% a 34.464 punti. A Piazza Affari sprofondano le banche e le assicurazioni.

I rischi di una recessione mettono in difficoltà anche i titoli di Stato, con i rendimenti che registrano un discreto calo. Nel Vecchio continente l’indice Stoxx 600, che raccoglie 600 delle principali capitalizzazioni europee, lascia sul terreno il 2,2%, e scende ai minimi da gennaio scorso. L’indice si avvia verso ad un calo complessivo del 5% in una settimana. Numeri negativi che non si vedevano da tre anni.

A indossare la maglia nera è Milano che lascia sul terreno il 7%. Male anche Madrid (-3,9%), Francoforte (-2,4%), Parigi (-2%), Londra (-1,8%). In calo i future americani con il Dow Jones in flessione dell’1%, il Nasdaq dello 0,6% e lo S&P dello 0,8%.