Il Dow Jones crolla di 1.500 punti, S&P 500 -4%, Nasdaq -5%. Si aggrava la crisi dei mercati azionari per i dazi di Trump

Prove generali di crollo giovedì dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato ulteriori dazi sui partner commerciali, intensificando una guerra commerciale globale che minaccia di far esplodere l’inflazione e bloccare la crescita. Vendite sul dollaro e rafforzamento dell’euro.

Si tratta della più stupida e masochistica guerra commerciale globale che abbia mai colpito l’economia statunitense, già in crisi, e adesso anche le maggiori economie mondiali. Unico responsabile: Donald Trump.

L’S&P 500 è sceso del 4%, portandosi sulla soglia della peggiore seduta di borsa dal settembre 2022. Il Dow Jones Industrial Average è crollato di 1.500 punti, pari al 4%. Il Nasdaq Composite è scivolato del 5%. Il ribasso dei titoli azionari è stato ampio, con i ribassisti della Borsa di New York che hanno superato i long in proporzione di sei a uno. Le azioni delle multinazionali sono crollate. Nike e Apple hanno perso rispettivamente l’11% e il 9%. I grandi venditori USA di beni importati sono stati tra i più colpiti. Five Below ha perso il 25%, Dollar Tree è crollato del 9% e Gap è precipitata del 20%. Le azioni del settore tecnologico sono scese in un clima di generale riduzione del rischio, con Nvidia 5% e Tesla in calo del 3,5%.

L’indice di riferimento Stoxx Europe 600 è sceso dell’1,3% a metà mattinata, dopo un calo più marcato all’apertura, mentre gli investitori si sono riversati su beni rifugio come i Treasury e i Bund tedeschi.

I futures sull’indice S&P 500 e sul Nasdaq sono scesi rispettivamente del 2,8% e del 3%.

Il dollaro è sceso dell’1,6% nei confronti di un paniere di valute equivalenti, mentre gli investitori si preoccupavano dell’impatto sull’economia statunitense e prezzavano ulteriori tagli dei tassi della Federal Reserve.

L’aggressiva politica commerciale di Trump, che ha messo al centro di questo secondo mandato alla Casa Bianca, aveva già colpito i titoli nel primo trimestre, ma gli investitori hanno detto che la nuova serie di tariffe annunciata mercoledì era più forte di quanto temuto.

“È peggio di quanto ci si aspettasse, non c’è nulla da nascondere”, ha dichiarato Zhikai Chen, responsabile delle azioni dei mercati emergenti globali presso BNP Paribas Asset Management.

Trump ha dichiarato che un’imposta del 10% si applicherà a quasi tutte le importazioni statunitensi a partire dal 5 aprile e che decine di Paesi, tra cui la Cina, saranno soggetti a ulteriori tariffe “reciproche” a partire dal 9 aprile.

A dimostrazione della preoccupazione degli investitori per i potenziali danni all’economia statunitense derivanti dalle tariffe, gli operatori hanno iniziato a scommettere sulla possibilità di un quarto taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto quest’anno da parte della Federal Reserve, secondo i livelli impliciti nei mercati degli swap. Fino a mercoledì, gli investitori avevano previsto tre tagli.

I futures dell’EuroSTOXX50 e del DAX sono scesi entrambi di circa il 2,3% alle 06:58 GMT, mentre quelli del FTSE 100 erano in calo di circa l’1,7%.

Tokyo perde terreno e riporta un -3,33% alle 08:20, scambiando a 34.537 punti.

