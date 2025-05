Jamie Dimon lancia l’allarme: deficit, dazi e inflazione minacciano l’economia USA. I mercati sottovalutano il rischio STAGFLAZIONE

Il CEO di JPMorgan Chase (JPM) Jamie Dimon ha avvertito che vede una “straordinaria quantità di compiacenza” ( o “una pericolosa tranquillità” (se si vuole enfatizzare il rischio sottovalutato) nei mercati finanziari, dopo che gli investitori hanno recuperato le perdite del “Giorno della Liberazione”, sottolineando che i rischi di un’inflazione più elevata e persino di stagflazione sono ancora più alti di quanto si pensi.

“Il mercato è sceso del 10% ed è risalito del 10%”, ha detto. “Penso che si tratti di una straordinaria quantità di compiacenza”.

Il capo della più grande banca nazionale americana ha discusso di tutto, dai dazi del presidente Trump e lo stato dell’economia statunitense al futuro del settore bancario e alle sue idee sulle criptovalute, durante l’evento annuale di JPMorgan per gli investitori a Manhattan.

***

L’amministratore delegato di JPMorgan Chase, Jamie Dimon, sostiene che i mercati e le banche centrali sottovalutano i rischi creati dai deficit record, dai dazi e dalle tensioni internazionali negli Stati Uniti.

Dimon, veterano amministratore delegato e presidente della più grande banca statunitense per asset, ha spiegato la sua visione del mondo durante l’annuale incontro con gli investitori della sua banca a New York.

Il CEO ritiene che i rischi di un’inflazione più elevata e, persino di stagflazione, non siano adeguatamente rappresentati dai valori del mercato azionario, che hanno recuperato dai minimi di aprile. “Abbiamo deficit enormi; abbiamo banche centrali che considero quasi accomodanti”, ha dichiarato Dimon.

“Voi tutti pensate di poter gestire tutto questo. Io non credo che ci riescano”, ha affermato. “La mia opinione è che le persone si sentano piuttosto bene perché non si sono visti dazi efficaci”, ha detto Dimon.

I commenti di Dimon seguono il declassamento del rating del credito degli Stati Uniti da parte dell’agenzia di rating Moody’s di venerdì, a causa delle preoccupazioni relative al crescente debito pubblico. I mercati sono stati scossi negli ultimi mesi dal timore che le politiche commerciali del presidente Donald Trump possano aumentare l’inflazione e rallentare la più grande economia mondiale.

Secondo Dimon le stime sugli utili di Wall Street, per le società dell’indice S&P 500, già in calo nelle prime settimane di politiche commerciali di Trump, scenderanno ulteriormente man mano che le aziende ritireranno o abbasseranno le previsioni a causa dell’incertezza.

“Tra sei mesi, queste proiezioni scenderanno allo 0% di crescita degli utili, dopo aver iniziato l’anno a circa il 12%, ha affermato Dimon. Se ciò dovesse accadere, i prezzi delle azioni probabilmente scenderanno”. Le probabilità di stagflazione, “che è fondamentalmente una recessione con inflazione”, sono circa il doppio di quanto previsto dal mercato, ha aggiunto il top manager.

Fonte: Teleborsa

***

JPMorgan cambia rotta su bitcoin

La giornata degli investitori di JPMorgan Chase di lunedì è stata da tutti considerata come un’audizione per i potenziali successori del CEO Jamie Dimon, che intende dimettersi nei prossimi anni. Ma la notizia più importante della giornata non è stata un chi, ma un cosa: il bitcoin.

Dimon, da sempre critico nei confronti del mercato delle criptovalute, ha annunciato che la banca consentirà presto ai clienti di acquistare l’asset blockchain. La banca non offrirà la custodia del bitcoin, ma l’annuncio è stato comunque accolto come un segno che il bitcoin sta diventando uno strumento di investimento mainstream.