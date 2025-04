L’errore che fai oggi in Borsa senza nemmeno accorgertene

Gli investitori basano le proprie decisioni su “memory bank”, esperienze passate che influenzano le aspettative future. Tuttavia, queste memorie possono essere ingannevoli, poiché il futuro non sempre replica il passato vissuto. Con l’attuale incertezza sulle politiche commerciali e la volatilità dei mercati, è utile riesaminare alcune convinzioni radicate:

Growth vs. Value: Negli ultimi 15 anni, i titoli growth (come Apple e Tesla) hanno sovraperformato i value (azioni sottovalutate). Tuttavia, nel 2025, Berkshire Hathaway (simbolo del value investing) ha reso +17,3%, mentre il Nasdaq è crollato del 10,9%. Storicamente, i value hanno resistito meglio alle turbolenze, e oggi potrebbero offrire opportunità.

Mercati internazionali vs. USA: Per decenni, gli USA hanno dominato, ma nel 2025 l’indice MSCI ACWI ex USA ha superato l’S&P 500 di oltre 14 punti percentuali. Tra il 1971 e il 1990, i mercati internazionali (EAFE) battevano l’S&P 500 del 4,2% annuo. Con valutazioni più contenute (P/E 16 vs. 24 negli USA) e un dollaro debole, i titoli esteri potrebbero essere attraenti.

“Buy the dip” e orizzonti lunghi: Il mantra “le azioni battono le obbligazioni nel lungo periodo” è stato sfatato da studi che mostrano periodi ventennali (fino al 2012) in cui le obbligazioni hanno vinto dopo l’inflazione. Oggi, con azioni costose, è essenziale diversificare e aumentare il risparmio, senza dare per scontati rendimenti elevati.

Cash is trash?: Dopo anni di rendimenti negativi (2009-2021), oggi i Treasury bill (4%) battono l’inflazione e le azioni. Il cash non è più un rifugio passivo, ma uno strumento redditizio.