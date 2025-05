Mercati, cinque cose che devi sapere oggi

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che l’India ha proposto di ridurre i dazi sui beni statunitensi mentre il paese asiatico negozia un accordo per evitare tasse d’importazione più elevate. Ha anche affermato di aver chiesto al CEO di Apple, Tim Cook, di smettere di costruire stabilimenti in India.

Il petrolio è calato per il secondo giorno consecutivo dopo che Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti e l’Iran si stanno avvicinando a un accordo sul programma nucleare di quest’ultimo. I mercati azionari globali sono diminuiti mentre gli investitori si allontanavano da asset rischiosi, con l’entusiasmo per il rally di Wall Street che continua a scemare.

Importanti diplomatici europei hanno accusato il presidente russo Vladimir Putin di minare i colloqui con l’Ucraina volti a ottenere una sospensione della guerra, sebbene gli Stati Uniti abbiano adottato un tono più cauto in vista di un possibile incontro in Turchia.

I funzionari statunitensi che negoziano accordi commerciali non stanno lavorando per includere impegni sulla politica valutaria negli accordi, ha dichiarato una persona informata sulla questione. I trader sono in allarme per il timore che l’amministrazione Trump stia cercando di indebolire il dollaro e potrebbe utilizzare i negoziati commerciali per raggiungere tale obiettivo.

I ricavi trimestrali di Alibaba sono risultati inferiori alle previsioni, riflettendo un persistente calo dei consumi in Cina e una forte rivalità nel cruciale campo dell’intelligenza artificiale.

Fonte: Bloomberg