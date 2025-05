Sell su borse e dollaro, mercati nervosi per il declassamento del debito USA deciso da Moody’s

Lo scenario:

Le azioni asiatiche ed europee sono in calo, il dollaro è sceso e i rendimenti del Tesoro USA sono saliti a causa delle preoccupazioni per le prospettive dell’economia globale dopo il declassamento del debito americano e i nuovi avvertimenti sulle tariffe da parte di Washington. I mercati hanno goduto di una relativa tregua dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso i dazi della “Festa della Liberazione” e ha raggiunto accordi commerciali con alcun i paesi. Ma nel fine settimana ha dichiarato ai giornalisti che la sua amministrazione imporrà nuovi dazi nelle prossime settimane e il segretario al Tesoro ha avvertito che potrebbero presto tornare a livelli altissimi. A preoccupare sempre di più gli investitori, tuttavia, è la prospettiva di un’impennata del debito statunitense se i piani di taglio delle tasse di Trump saranno realizzati.

Proprio quando il mercato azionario aveva recuperato tutte le perdite causate dal panico per i dazi decisi in aprile da Trump, gli investitori si sono trovati ad affrontare una nuova grana, stavolta legata al debito pubblico. Le borse hanno accusato un calo dopo che Moody’s ha revocato agli Stati Uniti l’ultimo rating AAA, l’indicatore massimo di affidabilità creditizia. Motivo: l’America ha un debito pubblico stratosferico, pari a 36,8 trilioni di dollari, su cui Washington paga oltre 1000 miliardi di dollari l’anno in interessi, come si può vedere da questo indicatore in tempo reale.

Mercati sotto pressione tra dubbi fiscali e declassamento del rating

Gli asset USA hanno aperto la settimana in negativo, scossi dal declassamento del rating AAA e dall’avanzamento al Congresso del maxi-pacchetto fiscale di Trump. I Treasury trentennali hanno toccato il 5%, il livello più alto da aprile, quando i dazi annunciati dall’ex presidente innescarono un’ondata di vendite.

I future sull’S&P 500 e sul Nasdaq sono scesi rispettivamente dell’1% e dell’1,3%, mentre l’oro ha guadagnato terreno e il dollaro ha perso valore. La tensione sui rendimenti è cresciuta dopo l’approvazione in commissione della riforma fiscale e il taglio del giudizio di Moody’s, che ha citato l’aumento del debito pubblico e dei deficit.

I futures sugli indici azionari statunitensi sono scesi, mentre i Treasury hanno subito pressioni, facendo salire i rendimenti. Il dollaro si è indebolito e l’oro è tornato a correre, anche se la reazione complessiva è rimasta contenuta, secondo analisti e trader.

“I future sull’S&P 500 hanno trovato supporto ben al di sopra di un livello chiave, segnale che non siamo di fronte a un vero e proprio panico. Gli orsi hanno tentato l’assalto, ma i tori continuano a difendere le posizioni fondamentali,” ha osservato Stephen Innes di SPI Asset Management.

“Molti stanno liquidando la notizia come un fatto non grave, e forse non è così. Dopo tutto, gli Stati Uniti hanno già subito due precedenti declassamenti”, ha scritto.

Tuttavia, il momento è delicato, viste le attuali trattative sulla legge fiscale sostenuta dai repubblicani. “La questione principale è che questo declassamento arriva in un momento in cui i premi a termine erano già in aumento, aggiungendo potenzialmente ancora più pressione al rialzo”.

Secondo Innes di SPI Asset Management, è probabile che i Treasury subiscano un ulteriore aumento del premio a termine, ma la reazione è “più psicologica che meccanica”, poiché gli operatori chiave, come gli acquirenti istituzionali esteri, hanno evitato i Treasury per mesi.

Alcuni strategist avevano già avvertito che, dopo il rimbalzo delle ultime settimane, i mercati potevano essere esposti a operazioni di realizzo. Lo scorso mese, l’annuncio dei dazi di Trump aveva spinto l’S&P 500 sull’orlo del mercato ribassista, ma poi la retromarcia dell’amministrazione su alcune misure più aggressive aveva innescato una forte ripresa, con l’indice che la scorsa settimana aveva registrato il miglior rendimento dal 2020.

“Vista la natura prolungata e stretta dell’avanzata, questo declassamento potrebbe essere il catalizzatore di un ritracciamento o di una fase di consolidamento,” ha commentato Cam Hui, autore del blog Humble Student of the Markets. “Restiamo a vedere come il mercato interpreterà la mossa di Moody’s. La partita è ancora aperta.”