L’Armageddon immobiliare di Londra

Per decenni, acquistare un appartamento a Londra è stato considerato non solo un rito di passaggio per i giovani professionisti, ma l’investimento più sicuro del mondo occidentale. Oggi, quel “trampolino di lancio” verso la proprietà immobiliare si è trasformato in una trappola finanziaria senza via d’uscita. I dati più recenti del Catasto britannico (Land Registry) dipingono un quadro desolante: in diverse zone della capitale, il valore delle abitazioni è crollato fino al 18% solo nell’ultimo anno. Ma è scavando nelle storie individuali che emerge la vera entità del disastro: proprietari che, dopo aver acquistato sei anni fa, si ritrovano con asset svalutati del 34%, vedendo svanire nel nulla centinaia di migliaia di sterline.

Il miraggio delle nuove costruzioni

Il settore più colpito è quello dei cosiddetti new builds, i complessi residenziali di nuova concezione che hanno ridisegnato lo skyline londinese negli ultimi vent’anni. Un’analisi condotta dalla società immobiliare Hamptons rivela una realtà statistica brutale: chiunque abbia acquistato un appartamento nuovo nell’ultimo ventennio ha un’altissima probabilità di rivendere oggi in perdita. Nel 2025, circa due proprietari su cinque che hanno alienato una proprietà di questo tipo sono stati costretti ad accettare un prezzo inferiore a quello di acquisto.

Aneisha Beveridge, responsabile della ricerca presso Hamptons, fotografa così la situazione: «I guadagni azionari sempre più esigui e lenti degli ultimi anni, in particolare per i proprietari di appartamenti, hanno reso il passaggio a case più grandi una sfida quasi insormontabile. Quello che una volta era il motore della mobilità immobiliare si è inceppato».

I “killer” del mercato: tassi, cladding e spese condominiali

Ma perché il mercato degli appartamenti a Londra sta colando a picco mentre altre regioni del Regno Unito mostrano una relativa resilienza? Gli analisti individuano una tempesta perfetta di fattori concomitanti. In primo luogo, l’impennata dei tassi di interesse ha eroso il potere d’acquisto, rendendo i mutui proibitivi per la fascia di acquirenti — giovani e famiglie — che solitamente alimentava la domanda di appartamenti.

In secondo luogo, pesano i lasciti dello scandalo del cladding (i rivestimenti infiammabili) e l’esplosione delle spese di gestione (service charges). Molti appartamenti sono diventati virtualmente invendibili perché privi delle certificazioni di sicurezza post-Grenfell o perché gravati da costi condominiali che hanno raggiunto cifre astronomiche, spesso superiori alle 5.000 sterline annue. Come sottolineato da diversi esperti del settore: «Il sistema del leasehold e le rendite fondiarie stanno soffocando l’appetito degli investitori, che ora vedono gli appartamenti non più come un bene rifugio, ma come una passività costosa».

La geografia del crollo: borghi ricchi e periferie in sofferenza

La crisi non risparmia i quartieri più prestigiosi. Kensington e Chelsea guidano la classifica delle zone più colpite, con cali di valore che hanno bruciato fortune in pochi mesi. Nel cuore finanziario della City e a Westminster, le perdite medie si aggirano intorno alle 140.000 sterline per singola transazione. Anche zone emergenti come Waltham Forest e Haringey, che avevano vissuto un boom artificiale nell’ultimo decennio, segnano ora pesanti segni meno.

Sam Mitchell, amministratore delegato di Purplebricks, offre una visione cautamente ottimistica ma ammette la gravità del momento: «Sebbene queste cifre possano apparire scioccanti, il mercato sta cercando un nuovo equilibrio. La velocità del declino sta forse rallentando, ma per chi deve vendere oggi per necessità, l’impatto è devastante». Tuttavia, resistono poche isole felici come Richmond upon Thames, dove il valore delle proprietà continua a crescere, segno che la domanda si sta spostando verso quartieri più verdi e meno densamente popolati, complice la diffusione del lavoro a distanza.

Una generazione intrappolata

Il vero dramma umano riguarda le migliaia di londinesi che hanno investito i risparmi di una vita in appartamenti che oggi valgono meno del mutuo acceso per acquistarli (negative equity). L’idea dell’appartamento come primo gradino di una scala sociale e immobiliare è evaporata. Robert Gardner, capo economista di Nationwide, osserva che «il 2025 si è chiuso su una nota debole e il 2026 eredita una fragilità strutturale. La fiducia dei consumatori è stata colpita duramente e i potenziali acquirenti preferiscono restare alla finestra in attesa di un segnale di stabilizzazione che fatica ad arrivare».

La conclusione degli esperti è unanime e impietosa: il mercato degli appartamenti a Londra è “bollito”. Senza una riforma radicale dei costi di gestione e una decisa riduzione dei tassi d’interesse, la capitale rischia di vedere una intera generazione di proprietari “incastrata” in case che non può né permettersi di mantenere, né riuscire a vendere. Il sogno della casa a Londra, per molti, si è trasformato in un incubo finanziario che promette di durare ancora a lungo.