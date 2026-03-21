Palantir (Peter Thiel) scelta dal Pentagono come sistema centrale bellico

Il sistema di intelligenza artificiale Maven di Palantir (PLTR) diventerà un programma ufficiale di registrazione (“program of record”), ha dichiarato il Vice Segretario alla Difesa Steve Feinberg in una lettera ai vertici del Pentagono. La mossa blinda l’uso a lungo termine della tecnologia di puntamento delle armi di Palantir, l’azienda di Peter Thiel, in tutte le forze armate degli Stati Uniti.

Nella lettera del 9 marzo, indirizzata ai leader senior del Pentagono e ai comandanti militari statunitensi, Feinberg ha affermato che l’integrazione del “Maven Smart System” fornirà ai combattenti “gli strumenti più moderni necessari per rilevare, scoraggiare e dominare i nostri avversari in tutti i domini”.

La decisione dovrebbe entrare in vigore entro la chiusura dell’anno fiscale in corso, che termina a settembre, secondo quanto riportato nella lettera visionata da Reuters e non divulgata in precedenza.

Maven è una piattaforma software di comando e controllo che analizza i dati del campo di battaglia e identifica gli obiettivi. È già il principale sistema operativo di IA per l’esercito americano, che ha effettuato migliaia di attacchi mirati contro l’Iran nelle ultime tre settimane.

Designare Maven come “programma di registrazione” snellirà la sua adozione in tutti i rami delle forze armate e garantirà finanziamenti stabili e a lungo termine, ha spiegato Feinberg.

Il memo ha ordinato che la supervisione di Maven sia trasferita dall’Agenzia Nazionale di Intelligence Geospaziale (NGA) all’Ufficio Capo per l’Intelligenza Artificiale Digitale (CDAO) del Pentagono entro 30 giorni. I futuri contratti con Palantir saranno gestiti dall’Esercito, si legge nella lettera.

“È imperativo investire ora e con determinazione per approfondire l’integrazione dell’intelligenza artificiale (IA) in tutta la Forza Congiunta e stabilire il processo decisionale supportato dall’IA come pietra angolare della nostra strategia”, ha scritto Feinberg.

Palantir cresce ulteriormente al Pentagono

L’ordine di Feinberg rappresenta una vittoria significativa per Palantir, che ha ottenuto un flusso crescente di contratti con il governo degli Stati Uniti, incluso un accordo annunciato la scorsa estate con l’esercito americano del valore fino a 10 miliardi di dollari. Questi incarichi hanno contribuito a raddoppiare il prezzo delle azioni della società nell’ultimo anno, portando il suo valore di mercato a quasi 360 miliardi di dollari.

Maven è in grado di analizzare rapidamente enormi quantità di dati provenienti da satelliti, droni, radar, sensori e rapporti di intelligence, utilizzando l’IA per identificare automaticamente potenziali minacce o obiettivi, come veicoli militari nemici, edifici e depositi di armi.

Durante una presentazione a un evento Palantir all’inizio di questo mese, il funzionario del Pentagono Cameron Stanley, a capo dell’ufficio IA, ha dimostrato come la piattaforma Maven dell’azienda possa essere utilizzata per il puntamento delle armi in Medio Oriente, mostrando screenshot di mappe termiche prodotte dal sistema.

“Quando abbiamo iniziato, ci volevano letteralmente ore per fare ciò che avete appena visto”, ha dichiarato Stanley, secondo un video di YouTube caricato dalla società la scorsa settimana.

Alcuni comitati di esperti delle Nazioni Unite hanno avvertito che il puntamento delle armi tramite IA senza intervento umano solleva rischi etici, legali e di sicurezza, poiché l’intelligenza artificiale può assimilare pregiudizi involontari dai set di dati utilizzati per il suo addestramento.

Palantir sostiene che il suo software non prenda decisioni letali in autonomia e che gli esseri umani rimangano responsabili della selezione e dell’approvazione degli obiettivi.

L’azienda ha sviluppato il suo sistema di IA per servire il Project Maven del Pentagono, nato nel 2017 come programma per l’etichettatura di immagini catturate dai droni. Nel 2024, il Pentagono ha assegnato a Palantir un contratto del valore di 480 milioni di dollari. Nello stesso anno, il Chief Technology Officer di Palantir, Shyam Sankar, ha dichiarato alla Commissione per i Servizi Armati della Camera che Maven contava già “decine di migliaia” di utenti, esortando il Congresso a fornire ulteriori fondi. Nel maggio 2025, il Pentagono ha innalzato il tetto del contratto a 1,3 miliardi di dollari.

Una potenziale complicazione per una più profonda adozione di Maven è l’uso, all’interno del software, dello strumento di IA “Claude” prodotto da Anthropic, come precedentemente riportato da Reuters. Anthropic (ANTH.PVT) è stata recentemente classificata dal Pentagono come un rischio per la catena di approvvigionamento, a seguito di una disputa durata mesi sui protocolli di sicurezza (“guardrails”) che circondano l’intelligenza artificiale.

Fonte: Reuters