Roma, in centro venduto un palazzo a 37 milioni di euro

Nel cuore di Roma è stato finalizzato poche settimane fa uno degli affari immobiliari più importanti della Capitale. Il fondo Torre Sgr, per conto del fondo Opportunità Italia, ha curato la vendita di un intero edificio con l’aiuto della Building Heritage – Forbes Global Properties, società fiorentina che sta espandendo la sua influenza in tutta Italia.

Un mega affare immobiliare a Roma

La cifra comunicata della vendita si aggira intorno ai 37 milioni di euro, conclusione di una trattativa durata mesi. Da una parte Torre Sgr, che ha al suo interno il fondo Oi dal valore immobiliare di quasi 200 milioni di euro, dall’altra la Building Heritage, guidata dalla Ceo Cinzia Romanelli, radicata in Toscana e con l’obiettivo di mettere in contatto grossi investirtori (privati e non) con proprietà immobiliari di prestigio.

L’edificio si trova a piazza Barberini

L’edificio oggetto della compravendita si trova in via di San Basilio 72, nella centrale piazza Barberini, a due passi da via Vittorio Veneto. Si tratta di due palazzi costruiti tra il 1600 e il 1800, collegati internamente durante recenti lavori di ristrutturazione. In totale sette piani fuori terra e uno interrato, su quasi 6mila metri quadri di superficie. La destinazione attuale è a uffici.

Chi ha curato la compravendita

A partecipare alla negoziazione sono stati lo studio Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners, con l’amministratore delegato e direttore generale di Torre Sgr, Diego Freddi, a guidare l’intera operazione insieme alla Fund Manager Marianna Caserta e la responsabile legale Gloria Ceccarelli. Per Building Heritage c’era Jacopo Del Maestro, a coadiuvare la Ceo Cinzia Romanelli e Chiara Gennarelli, del Capital Market Department di Roma.

“La transazione di Piazza Barberini conferma la volontà di Building Heritage | Forbes Global Properties di rafforzare il proprio posizionamento strategico quale ponte tra soggetti istituzionali, investitori e family office, consolidando il ruolo di interlocutore qualificato nelle operazioni di alto profilo” si legge nella nota ufficiale della società fiorentina.

