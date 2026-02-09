Alert Cina sul debito USA: ordina alle banche di limitare acquisto di Treasury

I fatti
Secondo un rapporto di Bloomberg pubblicato oggi, i regolatori cinesi hanno consigliato verbalmente alle banche nazionali di porre un limite agli acquisti di titoli del Tesoro statunitense, citando rischi di volatilità e di eccessiva concentrazione. L’indicazione è arrivata poco prima della telefonata della scorsa settimana tra i presidenti Xi e Trump. Attualmente, i titoli USA in mano alla Cina sono scesi a 682,6 miliardi di dollari, toccando il minimo degli ultimi 17 anni.
Perché è importante
La notizia ha scatenato reazioni immediate sui mercati: i rendimenti dei Treasury sono saliti mentre il dollaro ha perso terreno, riaccendendo i dubbi sulla tenuta degli asset statunitensi come “beni rifugio”. Sebbene le autorità cinesi abbiano presentato la mossa come una diversificazione del rischio e non come una manovra geopolitica, il segnale riflette una tendenza più ampia verso l’accumulo di oro, in un contesto in cui la Cina detiene le riserve valutarie più grandi al mondo (3,36 trilioni di dollari).
Analisi e convergenze
-
Diversificazione, non ritorsione: La maggior parte degli osservatori sottolinea come l’indicazione di Pechino sia stata presentata come una scelta di gestione del portafoglio piuttosto che come una rappresaglia aperta. Tuttavia, il tempismo rispetto ai contatti diplomatici tra Xi e Trump suggerisce un chiaro segnale strategico inviato a Washington.
-
Lo status di “porto sicuro” in discussione: Cresce il sentimento del mercato secondo cui i titoli di Stato americani stiano perdendo il loro tradizionale fascino. Pesano le incertezze sulle politiche dell’amministrazione Trump, i timori per la volatilità e il trend di disinvestimento che accomuna le nazioni del gruppo BRIC.
-
Impatto immediato limitato: Gli esperti concordano sul fatto che l’effetto pratico della misura sia, per ora, circoscritto. La direttiva non riguarda le riserve statali cinesi ma solo le posizioni delle banche (relativamente minori) e si inserisce in una più ampia strategia di copertura degli investitori stranieri, piuttosto che in una svendita massiccia e indiscriminata.