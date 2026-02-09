Alert Cina sul debito USA: ordina alle banche di limitare acquisto di Treasury

I fatti

Secondo un rapporto di Bloomberg pubblicato oggi, i regolatori cinesi hanno consigliato verbalmente alle banche nazionali di porre un limite agli acquisti di titoli del Tesoro statunitense, citando rischi di volatilità e di eccessiva concentrazione. L’indicazione è arrivata poco prima della telefonata della scorsa settimana tra i presidenti Xi e Trump. Attualmente, i titoli USA in mano alla Cina sono scesi a 682,6 miliardi di dollari, toccando il minimo degli ultimi 17 anni.

Perché è importante

La notizia ha scatenato reazioni immediate sui mercati: i rendimenti dei Treasury sono saliti mentre il dollaro ha perso terreno, riaccendendo i dubbi sulla tenuta degli asset statunitensi come “beni rifugio”. Sebbene le autorità cinesi abbiano presentato la mossa come una diversificazione del rischio e non come una manovra geopolitica, il segnale riflette una tendenza più ampia verso l’accumulo di oro, in un contesto in cui la Cina detiene le riserve valutarie più grandi al mondo (3,36 trilioni di dollari).

Analisi e convergenze