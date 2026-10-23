Allarme a Wall Street: gli hedge fund scommettono sul crollo

Mentre i benchmark azionari americani continuano a lambire vette mai esplorate nella storia finanziaria, nei desk di negoziazione che contano si consuma una ritirata strategica a tappe forzate. Come segnalato da Michaela Kwoka-Coleman di Bloomberg, l’esposizione ribassista dei grandi fondi speculativi ha raggiunto i massimi dell’ultimo quinquennio, cioè dal 2021. A quantificare l’entità del movimento sono i dati della divisione prime brokerage di Goldman Sachs: nel corso delle ultime settimane, i clienti istituzionali hanno aperto posizioni corte a un ritmo di cinque a uno rispetto agli acquisti long, smantellando sistematicamente il posizionamento rialzista accumulato durante l’estate.

Il paradosso è tutto nei numeri di una corsa che dura ormai da oltre tre anni. Lo S&P 500, dopo aver chiuso il 2022 nell’intorno dei 3.800 punti, ha messo a segno una cavalcata quasi ininterrotta: un balzo superiore al 75% che ha portato il listino guida a violare la soglia psicologica dei 6.700 punti, trascinato dalla vertiginosa concentrazione di valore sulle mega-cap tecnologiche. Oggi, tuttavia, la convinzione dei gestori si è incrinata. Come evidenziato dal Wall Street Journal, il rapporto prezzo/utili (P/E forward) dell’indice si attesta oltre quota 22 volte gli utili attesi, un multiplo storicamente vulnerabile che lascia spazio a rischi di violento ritracciamento.

A pesare sui mercati non è solo il timore tecnico di un improvviso short squeeze qualora i corsi dovessero strappare ancora al rialzo, ma una disillusione strutturale: il ciclo dell’intelligenza artificiale generativa è scivolato dall’euforia alla verifica dei conti. La massiccia spesa in conto capitale (Capex) — che tra Microsoft, Alphabet, Meta e Amazon supera ormai i 200 miliardi di dollari annui per alimentare data center e ordinativi di GPU — tarda a trasformarsi in flussi di cassa operativi proporzionati. Il Financial Times ha dato voce allo scetticismo serpeggiante tra i banchieri d’affari, citando Jim Covello, responsabile della ricerca azionaria di Goldman Sachs: «Stiamo spendendo migliaia di miliardi di dollari per una tecnologia che rischia di risolvere problemi da poche centinaia di miliardi; se i ritorni non si materializzeranno rapidamente, la correzione sui titoli infrastrutturali e sui semiconduttori sarà inevitabile e severa».

Sul fronte macroeconomico, l’effetto combinato delle tensioni geopolitiche globali e dell’impennata del prezzo del greggio e dei distillati ha riacceso i timori di una persistenza inflazionistica negli Stati Uniti. Una dinamica che impedisce alla Federal Reserve di procedere con il ciclo di allentamento monetario aggressivo prezzato fino a poche settimane fa. In una nota indirizzata ai clienti istituzionali, Michael Hartnett, chief investment strategist di Bank of America, ha riassunto il bivio con una formula perentoria: «I mercati sono posizionati per uno scenario di perfezione che non tollera shock esogeni: siamo entrati nella fase finale del ciclo, dove l’esuberanza sulle valutazioni incontra il muro del costo del capitale». Tra margini compressi e multipli tirati allo spasimo, il posizionamento asimmetrico degli hedge fund indica che l’inversione di rotta potrebbe non essere più una semplice ipotesi di scuola.