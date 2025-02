Bitcoin scivola sotto quota $90.000, prosegue crollo delle criptovalute

Il Bitcoin è crollato sotto i 90.000 dollari, raggiungendo il livello più basso da metà novembre, mentre il rally seguito all’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca si inverte sotto il peso dei suoi dazi commerciali e di una serie di battute d’arresto nel settore.

Il Bitcoin è sceso fino al 7,6% e alle 7:07 del mattino veniva scambiato a circa 88.997 dollari. Martedì a New York. Anche altre criptovalute hanno registrato un calo, con Ether, XRP e Solana in forte calo durante la sessione. Un indice che monitora i principali token digitali era sulla buona strada per registrare il calo più significativo in quattro giorni dall’inizio di agosto.

Le recenti turbolenze negli asset digitali rappresentano un netto cambiamento rispetto al rally del rischio che ha spinto i mercati delle criptovalute verso l’alto dopo l’elezione di Trump all’inizio di novembre. Il Bitcoin è crollato di circa il 20% dalla sua inaugurazione a gennaio, poiché la posizione combattiva di Trump nei confronti degli alleati e dei rivali geopolitici scuote la fiducia degli investitori e persistono preoccupazioni circa l’inflazione elevata.

“Il calo dei prezzi di Bitcoin è probabilmente correlato alla più ampia incertezza macroeconomica che ha colpito la maggior parte dei mercati finanziari negli ultimi due giorni ed è collegato alle varie tariffe annunciate dal presidente Trump”, ha affermato Adrian Przelozny, amministratore delegato dell’exchange di criptovalute Independent Reserve.

L’iShares Bitcoin Trust ETF (ticker IBIT), il più grande fondo spot Bitcoin, ha perso 158 milioni di dollari lunedì in un raro deflusso, mentre gli investitori hanno ritirato quasi 250 milioni di dollari dal Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, il terzo più grande prelievo tra tutti gli ETF. Secondo i dati di Bloomberg Intelligence, a febbraio sono usciti oltre 956 milioni di dollari dagli ETF spot Bitcoin quotati negli Stati Uniti, il mese peggiore mai registrato per la categoria.

Secondo i dati di CoinGlass, nei mercati dei derivati ​​sono state liquidate posizioni rialziste in criptovalute per oltre 1,34 miliardi di dollari in un periodo di 24 ore.

Memecoin, una gigantesca bufala

Il sentimento si è inoltre inasprito a seguito di una serie di recenti battute d’arresto specifiche del settore, tra cui il più grande hack di criptovalute di sempre che ha preso di mira l’exchange Bybit e uno scandalo memecoin che ha coinvolto il presidente argentino Javier Milei con la crypto $LIBRA. Ciò aiuta a spiegare perché nelle ultime settimane le monete digitali hanno avuto performance inferiori ad altri asset rischiosi, come i titoli tecnologici.

In particolare, l’attacco informatico a Bybit ha aumentato i timori sulla sicurezza delle piattaforme di asset digitali. Gli hacker, i cui analisti affermano siano collegati alla Corea del Nord, hanno rubato circa 1,5 miliardi di dollari in Ether nell’attacco della scorsa settimana e hanno rapidamente iniziato a riciclare il bottino. Diversi ricercatori affermano che la rapina ha rivelato un crescente livello di sofisticazione tra l’esercito di hacker della Corea del Nord.