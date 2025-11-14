Bitcoin, sugli ETF record di sell, il prezzo scende sotto 97.000 dollari

Gli ETF spot sul bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato massicce uscite di capitali giovedì, in concomitanza con il crollo del prezzo spot sotto la soglia dei 100.000 dollari.

Nel giro di tre settimane, questi fondi hanno complessivamente visto un deflusso di 2,6 miliardi di dollari.

Gli 11 ETF spot sul bitcoin quotati negli USA hanno collettivamente registrato un’uscita di 869,86 milioni di dollari giovedì, segnando il secondo deflusso più alto mai registrato, come riportato dalla fonte dati SoSoValue.

Gli investitori hanno ritirato 2,64 miliardi di dollari in tre settimane, un segnale di crescente cautela e di un mutato sentimento nel mercato.

Il deflusso di giovedì ha coinciso con il crollo del Bitcoin al di sotto del cruciale livello di supporto dei 100.000 dollari e con un’avversione al rischio accentuata a Wall Street. Anche gli ETF su Ether hanno registrato un’uscita di 259,72 milioni di dollari, la più alta dal 13 ottobre.

Al momento della stesura, il bitcoin viene scambiato a circa 97.500 dollari, in calo di oltre il 5% nelle ultime 24 ore e dell’11% su base mensile, secondo i dati della fonte CoinDesk.

Fonte: CoinDesk