Black out al Chicago Mercantile Exchange (CME), bloccati i mercati globali

Il CME ha attribuito l’arresto delle contrattazioni a un “problema di raffreddamento” in un data center situato a 56 km dalla sede di Chicago e gestito da CyrusOne, società di proprietà di un fondo private equity. Le negoziazioni sulla sua piattaforma principale Globex sono riprese alle 7:30 ora centrale statunitense, mentre i mercati BrokerTec EU, BrokerTec US Actives ed EBS currency avevano riaperto in precedenza.

I future sull’S&P hanno registrato un lieve rialzo dello 0,2% alla ripresa degli scambi. Il blocco aveva colpito tutti i mercati derivati del CME, che nel terzo trimestre aveva gestito una media di 28,3 milioni di contratti al giorno su future legati a tassi d’interesse, Treasury, energia e azioni. L’interruzione è stata di gran lunga più lunga rispetto a quella del 2019 che aveva bloccato i mercati globali per tre ore, sottolineando il dominio del CME nei mercati dei derivati.

Anche prima del guasto, i mercati globali si apprestavano a una giornata tranquilla dopo la festa del Ringraziamento, senza dati economici rilevanti e con la chiusura anticipata di Wall Street. Titoli e obbligazioni europei sono rimasti sostanzialmente piatti. Il blocco è avvenuto nell’ultima giornata di negoziazione del mese, quando molti contratti di opzioni scadono e i trader generalmente spostano le posizioni su nuovi contratti.

Gli investitori avevano segnalato che l’interruzione stava rendendo le banche riluttanti a operare in altri mercati come obbligazioni, swap e valute, facendo aumentare i costi di transazione. Il CME aveva venduto il data center di 42.000 mq a CyrusOne nel 2016 in un’operazione da 130 milioni di dollari. A differenza dei nuovi megaprogetti di data center finanziati dai big tech per l’intelligenza artificiale, l’impianto da 109 megawatt è un data center più tradizionale che si affida all’aria condizionata per mantenere una temperatura stabile per i server.

CyrusOne, con sede a Dallas, gestisce oltre 55 data center tra Stati Uniti, Europa e Asia ed è di proprietà dei fondi KKR e Global Infrastructure Partners. La società ha spiegato che uno degli impianti “ha subito un guasto al sistema di refrigerazione che ha interessato multiple unità” giovedì, aggiungendo che i tecnici sono riusciti a riavviare alcune unità e hanno “schierato apparecchiature di raffreddamento temporanee per integrare i sistemi permanenti”.