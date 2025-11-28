Black out al Chicago Mercantile Exchange (CME), bloccati i mercati globali

Un guasto in un data center ha congelato per oltre 10 ore il trading dei future su azioni, titoli di Stato e materie prime.

Il Chicago Mercantile Exchange (CME) ha ripreso le attività dopo un’interruzione tecnica che ha fermato per più di dieci ore le contrattazioni sui future, creando disagi a livello globale. Il blocco, causato da un malfunzionamento in un data center, ha interessato simultaneamente i mercati azionari, obbligazionari e delle materie prime, evidenziando la dipendenza del sistema finanziario mondiale da questa piattaforma. L’incidente, durato dalle prime ore di negoziazione asiatiche fino all’apertura europea, ha sollevato nuove preoccupazioni sulla resilienza delle infrastrutture finanziarie.

L’interruzione al CME Group, la più grande borsa di derivati al mondo, era iniziata giovedì sera negli Stati Uniti, proprio mentre Wall Street si apprestava a riaprire dopo la festa del Ringraziamento.  Gli investitori fanno affidamento sui future CME per coprire le proprie posizioni in mercati che vanno dai Treasury alle azioni dell’S&P 500, oltre che per la determinazione dei prezzi degli indici di Wall Street all’apertura.

Il CME ha attribuito l’arresto delle contrattazioni a un “problema di raffreddamento” in un data center situato a 56 km dalla sede di Chicago e gestito da CyrusOne, società di proprietà di un fondo private equity. Le negoziazioni sulla sua piattaforma principale Globex sono riprese alle 7:30 ora centrale statunitense, mentre i mercati BrokerTec EU, BrokerTec US Actives ed EBS currency avevano riaperto in precedenza.

I future sull’S&P hanno registrato un lieve rialzo dello 0,2% alla ripresa degli scambi. Il blocco aveva colpito tutti i mercati derivati del CME, che nel terzo trimestre aveva gestito una media di 28,3 milioni di contratti al giorno su future legati a tassi d’interesse, Treasury, energia e azioni. L’interruzione è stata di gran lunga più lunga rispetto a quella del 2019 che aveva bloccato i mercati globali per tre ore, sottolineando il dominio del CME nei mercati dei derivati.

Anche prima del guasto, i mercati globali si apprestavano a una giornata tranquilla dopo la festa del Ringraziamento, senza dati economici rilevanti e con la chiusura anticipata di Wall Street. Titoli e obbligazioni europei sono rimasti sostanzialmente piatti. Il blocco è avvenuto nell’ultima giornata di negoziazione del mese, quando molti contratti di opzioni scadono e i trader generalmente spostano le posizioni su nuovi contratti.

Gli investitori avevano segnalato che l’interruzione stava rendendo le banche riluttanti a operare in altri mercati come obbligazioni, swap e valute, facendo aumentare i costi di transazione. Il CME aveva venduto il data center di 42.000 mq a CyrusOne nel 2016 in un’operazione da 130 milioni di dollari. A differenza dei nuovi megaprogetti di data center finanziati dai big tech per l’intelligenza artificiale, l’impianto da 109 megawatt è un data center più tradizionale che si affida all’aria condizionata per mantenere una temperatura stabile per i server.

CyrusOne, con sede a Dallas, gestisce oltre 55 data center tra Stati Uniti, Europa e Asia ed è di proprietà dei fondi KKR e Global Infrastructure Partners. La società ha spiegato che uno degli impianti “ha subito un guasto al sistema di refrigerazione che ha interessato multiple unità” giovedì, aggiungendo che i tecnici sono riusciti a riavviare alcune unità e hanno “schierato apparecchiature di raffreddamento temporanee per integrare i sistemi permanenti”.

