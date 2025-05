Continua il calo inesorabile del dollaro

Il dollaro è sceso ai minimi delle ultime due settimane, mentre i trader si concentrano sull’incontro del G7 per individuare eventuali segnali che l’amministrazione Trump stia cercando di indebolire la valuta statunitense.

L’indice Bloomberg Dollar Spot è calato dello 0,4% mercoledì, segnando il terzo giorno consecutivo di flessione. Il ministro delle finanze giapponese Katsunobu Kato ha dichiarato la scorsa settimana che cercherà un’opportunità per discutere di valute con il suo omologo americano Scott Bessent questa settimana, tra le speculazioni che l’amministrazione Trump sia aperta a un dollaro più debole. La Corea del Sud ha già confermato di aver affrontato il tema valutario con gli Stati Uniti durante i colloqui all’inizio del mese.

Anche le preoccupazioni sul deficit di bilancio degli USA stanno pesando sul dollaro. I legislatori stanno discutendo un pacchetto di tagli fiscali, con i repubblicani che cercano di contenere le perdite di entrate a 4.500 miliardi di dollari in 10 anni. Nella forma attuale, il deficit sarebbe di 3.800 miliardi. Questo arriva dopo il declassamento del debito USA da parte di Moody’s la scorsa settimana, che ha citato l’incapacità di fermare l’aumento dei disavanzi fiscali.

“Le crescenti preoccupazioni fiscali stanno alimentando un aumento dei rendimenti a lungo termine e il declino del dollaro”, ha dichiarato Moh Siong Sim, strategista FX di Bank of Singapore Ltd. “Potrebbe essere un segnale che il mercato sta perdendo appetito nel finanziare i doppi deficit americani, mentre gli investitori non statunitensi iniziano a ripensare all’eccessiva esposizione verso gli USA”.

Fonte: Bloomberg