Criptovalute, crollo di 1,2 trilioni di dollari. Via dalle attività speculative

Oltre 1.000 miliardi di dollari sono stati cancellati dal mercato delle criptovalute nelle ultime sei settimane, poiché le preoccupazioni sulle valutazioni elevate del settore tecnologico e sul percorso dei tassi d’interesse statunitensi hanno alimentato una vendita di massa di attività speculative.

Il valore di mercato totale delle oltre 18.000 monete monitorate dal fornitore di dati CoinGecko è crollato del 25% rispetto al picco del mercato del 6 ottobre, cancellando circa 1.200 miliardi di dollari dalla loro capitalizzazione combinata.

Il prezzo del Bitcoin è sceso di oltre il 28% nello stesso periodo, toccando i 89.500 dollari, lasciando così la più grande criptovaluta al mondo a un livello di negoziazione più basso da aprile e invariato sull’anno.

Le perdite per i trader che operano con scommesse ad alta leva finanziaria nell’ultimo mese hanno accelerato il ritmo delle vendite, affermano gli analisti.

Le vendite si sono estese ai mercati azionari, con i mercati asiatici in calo martedì dopo i ribassi negli Stati Uniti il giorno precedente. Durante la negoziazione pomeridiana, il Nikkei 225 giapponese, ricco di titoli tecnologici, è caduto del 3%, l’indice Hang Seng di Hong Kong era in calo del 2% e l’indice Kospi della Corea del Sud segnava un -3,3%.

I cali nel mercato delle monete digitali segnano anche un’inversione di rotta per un settore che in precedenza aveva volato a livelli record grazie alla promessa del Presidente Donald Trump di rendere gli Stati Uniti la “superpotenza del bitcoin” mondiale e anche grazie alla nomina di un presidente favorevole alle cripto alla Securities and Exchange Commission, il principale organismo di vigilanza di Wall Street.

“Nonostante tutta la spinta istituzionale e lo slancio regolatorio positivo, i guadagni del mercato crypto sono ora stati cancellati sull’anno”, ha dichiarato un analista.

I nuovi dubbi sulla volontà della Federal Reserve di abbassare i tassi d’interesse quando si riunirà a dicembre hanno aggiunto nelle ultime settimane preoccupazioni sulle valutazioni astronomiche attribuite alle società tecnologiche della Silicon Valley in prima linea nel boom degli investimenti in intelligenza artificiale.

Tassi d’interesse più bassi aumentano il fascino dei token crittografici e di altre attività rischiose perché riducono quanto gli investitori possono guadagnare detenendo debito governativo statunitense a breve termine.

La diminuzione delle probabilità di un taglio a dicembre da parte della Fed, che ha già abbassato i tassi di 0,5 punti percentuali quest’anno, ha anche pesato sulle azioni, trascinando l’indice di riferimento S&P 500 in calo di circa il 3% rispetto al massimo di chiusura record toccato il 28 ottobre.

Ma fu Trump a causare la seduta peggiore nella recente serie di instabilità di mercato. Il 10 ottobre, la minaccia del presidente di imporre dazi “massicci” alla Cina ha innescato la liquidazione di 20 miliardi di dollari in posizioni cripto con leva – il calo più grande in un solo giorno mai registrato – attraverso le borse monitorate dalla piattaforma di trading Coinbase.