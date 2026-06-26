Criptovalute, la ricchezza fantasma

Un dato di fatto. A ottobre 2025 il valore totale delle criptovalute ammontava a circa 4,4 trilioni di dollari. Oggi, 26 giugno 2026, si attesta a 2 trilioni di dollari. Una volatilità che lascia senza fiato: quasi il 55 per cento della ricchezza evaporato in pochi mesi.

Bitcoin fornisce la misura della catastrofe. Da un picco massimo di circa 123.000 dollari in ottobre 2025, è sprofondato a poco meno di 60.000 dollari oggi — un crollo di oltre il 50 per cento in otto mesi. Vale la pena interrogarsi su quali fattori abbiano provocato un simile tracollo, e come persone presumibilmente intelligenti abbiano versato i loro risparmi — in molti casi addirittura le pensioni — in uno strumento finanziario largamente artificioso e speculativo.

Fra sette giorni termina il secondo trimestre 2026. I capi aziendali e i consigli di amministrazione che hanno scommesso il patrimonio dei loro azionisti su queste valute digitali dovranno affrontare una realtà sgradevole: hanno giocato d’azzardo con risorse che non appartenevano loro, risorse che per legge avevano l’obbligo di proteggere. Forse non meritano il carcere. Certamente non meritano di conservare le loro cariche.

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Flash di attualità. Preparatevi a uno scenario simile nel settore dell’intelligenza artificiale generativa. Quando i massicci investimenti non avranno prodotto il ritorno economico promesso, assisteremo a un’erosione di ricchezza analoga. SpaceX, Anthropic e OpenAI continueranno a raccogliere miliardi dalla credulità collettiva, non soltanto nel settore cripto e dell’IA: il modello è ormai rodato.