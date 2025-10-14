Criptovalute, trader ucraino trovato morto in una Lamborghini a Kiev dopo il crash del mercato

Questo articolo parla di suicidio. Se tu o qualcuno che conosci sta avendo pensieri suicidi, contatta Telefono Amico.

Il trader ucraino di criptovalute Konstantin Galich, noto anche come Kostya Kudo, è stato trovato morto nella sua Lamborghini Urus nel distretto di Obolonskyi a Kiev l’11 ottobre, con una ferita da arma da fuoco alla testa. Sulla scena è stata trovata un’arma da fuoco a suo nome.

Il canale Telegram del Dipartimento di Polizia di Kiev ha pubblicato una dichiarazione secondo cui gli investigatori stanno cercando di capire se la morte di Galich sia stata autoinflitta o se sia stata frutto di un atto criminale. Secondo la dichiarazione, Galich avrebbe raccontato ai parenti di sentirsi depresso a causa di difficoltà finanziarie e avrebbe inviato loro un messaggio di addio il giorno prima della sua morte.

Un’ulteriore dichiarazione è stata pubblicata anche sul canale Telegram ufficiale di Galich , in cui si legge: “Konstantin Kudo è tragicamente scomparso. Le cause sono in fase di accertamento. Vi terremo aggiornati su eventuali ulteriori novità”.

La morte di Galich è avvenuta in un momento in cui il mercato delle criptovalute ha iniziato a registrare una maggiore volatilità, coincide anzi con un significativo crollo del mercato delle criptovalute innescato dall’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un dazio del 100% sulle importazioni cinesi. Il crollo ha spazzato via oltre 19 miliardi di dollari in posizioni con leva finanziaria e liquidato oltre 1,6 milioni di conti di trading.

Bitcoin è crollato di quasi l’8% a circa 111.500 dollari, mentre Ethereum è sceso del 12,7% a 3.778,31 dollari. Il crollo è stato il più grande evento di liquidazione nella storia delle criptovalute, superando crisi precedenti come il crollo del COVID del 2020 e il crollo di FTX del 2022.

Chi era Konstantin Galich?

Konstantin Galich, investitore e influencer ucraino di 32 anni, è stato una figura di spicco nella comunità crypto globale. Ha co-fondato l’accademia di trading Cryptology Key ed era noto per le sue analisi approfondite e i suoi consigli strategici sugli asset digitali.

Condivideva spesso approfondimenti sul trading di Bitcoin, Ethereum e NFT con il suo vasto seguito sui social media. I suoi canali Telegram e YouTube si concentravano sui trend della blockchain e sugli aspetti psicologici del trading, guadagnandosi la reputazione di stella nascente nel settore degli asset digitali.

Galich era noto anche per il suo stile di vita lussuoso: possedeva auto di lusso come una Lamborghini Urus del 2020, una Ferrari 296 GTB del 2023 e una Mercedes-Benz 220 CDI del 2012.