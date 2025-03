I bond vigilantes fanno esplodere il mercato obbligazionario tedesco

La Germania ha annunciato un cambiamento epocale nella sua politica fiscale, con un piano di spesa che potrebbe ridefinire la sua economia e il ruolo dell’Europa. Il governo ha concordato di creare un fondo speciale da 500 miliardi di euro per investimenti infrastrutturali nei prossimi dieci anni, pari a circa l’1% del PIL annuo. Inoltre, è prevista una riforma del freno al debito che escluderebbe dal limite costituzionale le spese per la difesa oltre l’1% del PIL, consentendo così un’espansione illimitata del budget militare. Il terzo elemento chiave è un aumento del deficit consentito ai governi regionali, portandolo allo 0,35% del PIL, con la creazione di una commissione per riformare definitivamente il freno al debito entro il 2025. L’obiettivo è approvare tutte queste misure prima del 25 marzo, quando si insedierà il nuovo Bundestag, nel quale l’AfD potrebbe bloccare il piano.

Questa svolta fiscale potrebbe portare la Germania a destinare oltre il 3% del PIL alla difesa già dal prossimo anno, segnando una rottura con la tradizionale prudenza economica di Berlino. Secondo gli analisti, se il piano verrà attuato, la percezione della stabilità economica tedesca cambierà radicalmente, imponendo una revisione delle previsioni di crescita e deficit. Nonostante l’espansione della spesa, la Germania manterrà probabilmente il rapporto debito/PIL più basso del G7, ma resta da vedere se il massiccio stimolo economico produrrà effetti positivi o alimenterà nuove tensioni finanziarie e geopolitiche in Europa.

La Germania ha un margine enorme per aumentare la spesa pubblica senza avvicinarsi ai livelli di debito di altre grandi economie. Secondo le stime, Berlino potrebbe spendere fino a 1,6 trilioni di dollari prima di raggiungere il livello di debito/PIL degli Stati Uniti e addirittura 8,5 trilioni prima di eguagliare il Giappone.

Il più grande rialzo nella storia del mercato obbligazionario tedesco

Questo nuovo piano economico, che potrebbe valere fino a 1 trilione di dollari, sta già scuotendo i mercati finanziari. I rendimenti dei titoli di Stato tedeschi (Bund) sono aumentati di oltre 24 punti base, il più grande rialzo nella storia del mercato obbligazionario tedesco. Gli investitori, però, non vedono questo aumento come un segnale di rischio sul debito tedesco, bensì come una spinta alla crescita economica, che favorisce le azioni e penalizza i titoli di Stato.

Tuttavia, l’aumento del debito potrebbe diventare un problema se l’inflazione dovesse rimanere alta, portando i mercati a chiedere tassi d’interesse sempre più alti per acquistare nuovo debito tedesco. Se ciò accadesse, la Banca Centrale Europea (BCE) potrebbe intervenire per acquistare titoli di Stato e sostenere la spesa pubblica, come già fatto negli anni passati.

Dietro questa improvvisa accelerazione nella spesa pubblica c’è un elemento geopolitico chiave: il rifiuto di Zelensky dell’accordo con Trump alla Casa Bianca. Questo ha fatto sospettare che siano stati gli alleati europei a spingerlo a far saltare il patto, creando una nuova crisi che giustifichi un massiccio aumento del debito tedesco. Con il governo tedesco in bilico e il partito di estrema destra AfD pronto a bloccare il piano di spesa, le prossime settimane saranno cruciali per capire se Berlino riuscirà davvero ad aggirare il freno sul debito in nome della sicurezza e della stabilità europea.