I dubbi degli investitori non fermano la corsa agli investimenti per l’IA

Una cosa è comunque certa: tutti gli investitori stanno osservando con sempre maggiore attenzione le enormi somme spese dalle Big Tech per l’infrastruttura dell’IA e si chiedono se tutto questo possa generare i profitti e la produttività necessari a rendere gli investimenti degni di valore. Le risposte sono diverse. E oltre agli ottimisti e ai pessimisti, sembra emergere una terza posizione, quella di chi immagina che il processo debba necessariamente passare attraverso fisiologici, salutari e magari bruschi aggiustamenti. Una sorta di selezione naturale, alla fine della quale chi sarà rimasto in piedi avrà vinto la partita del secolo.