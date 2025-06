di Luca Ciarrocca

TACO, l’acronimo che fa infuriare Trump. Manna per gli hedge funds che speculano, facendo milioni sul caos dei dazi:

Il mio articolo per Domani:

https://www.editorialedomani.it/economia/taco-trade-acronimo-significato-economia-globale-ridotta-caos-xdkikdr1

I video parodia di Trump vestito da pollo sono infiniti sul web, qui sotto uno più serio:

E qui una versione dell’AI, tratta da X:

