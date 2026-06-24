Intelligenza artificiale: «È una bolla pronta a esplodere»

di Luca Ciarrocca

Lo dice Michael Burry, il gestore di hedge fund reso celebre dal film “La grande scommessa”. Alert: SpaceX, la neo quotata azienda del trilionario Elon Musk, nelle ultime sessioni a Wall Street ha perso il 24%, bruciando circa 600 miliardi di dollari. Con la fantasmagorica Ipo di due settimane fa Musk ha raccolto 85 miliardi e ieri ha emesso bond per ulteriori 25 miliardi. Per quale motivo? Deve ripagare l’esposizione debitoria su X e xAI. La smodata bramosia di denaro di questi tecno-oligarchi non conosce limiti.

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