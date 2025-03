Investitori in fuga dal rischio: liquidità al top e meno borsa

Pubblichiamo l’ultimo report degli Institutional Investor Indicators di State Street relativi al mese di febbraio, che monitorano su base mensile la propensione al rischio (Institutional Investor Risk Appetite Indicator) e le partecipazioni in azioni, obbligazioni e liquidità (Institutional Investor Holdings Indicator) degli investitori istituzionali, ricavati dai 44 trilioni di dollari di asset in custodia e amministrazione di State Street.

***

L’indice di propensione al rischio di State Street è sceso a 0 a febbraio, mentre si è bruscamente interrotta la serie di quattro mesi consecutivi di attività di ricerca di rischio da parte degli investitori. Gli indicatori di partecipazioni di State Street hanno mostrato che le allocazioni azionarie degli investitori a lungo termine sono scese drasticamente da un livello vicino a quello più alto degli ultimi sedici anni e mezzo. Le disponibilità liquide sono state il principale beneficiario di questo spostamento al di fuori dalle azioni, registrando un aumento di circa lo 0,5%, mentre le partecipazioni al reddito fisso sono rimaste invariate nel mese.

Michael Metcalfe, Head of Macro Strategy di State Street Global Markets, ha commentato: “La serie di quattro mesi di attività di ricerca di rischio da parte degli investitori si è interrotta a febbraio, poiché i dati economici statunitensi più deboli hanno compensato le notizie di potenziali stimoli fiscali in Germania. Tuttavia, come e dove è cambiato il sentiment degli investitori è stato forse ancora più indicativo della variazione del sentiment stesso.

Per alcuni mesi le partecipazioni degli investitori in azioni rispetto al reddito fisso sono state eccezionalmente sbilanciate. Ma ancora una volta, a febbraio, quando le partecipazioni azionarie degli investitori sono diminuite, a beneficiarne sono state soprattutto le allocazioni verso la liquidità e non verso il reddito fisso. Sebbene gli investitori siano propensi a ridurre il rischio e ad avvicinare le loro partecipazioni azionarie aggregate ai livelli medi di benchmark, sono ancora esitanti sul reddito fisso; ciò è comprensibile alla luce delle persistenti preoccupazioni sull’inflazione e sulla politica fiscale.

Data la concentrazione delle partecipazioni degli investitori nei mercati azionari e valutari, non sorprende che il ritorno al benchmark di febbraio abbia mostrato significative variazioni a livello regionale. Le partecipazioni degli investitori in azioni statunitensi, e all’interno del settore tecnologico, hanno subito la maggior parte della correzione, registrando in entrambi i casi riduzioni significative delle sovraponderazioni di mercato degli investitori.

Le azioni europee sono state le principali beneficiarie dei deflussi dalle azioni statunitensi, tanto che gli investitori di lungo termine hanno ora eliminato completamente il loro sottopeso nei mercati azionari della regione. Tuttavia, gli investitori continuano ad essere significativamente sottopesati nell’euro e nei Bund fino a marzo, entrambi i quali saranno ulteriormente messi sotto pressione dalla rivalutazione in corso del potenziale di crescita europeo. Il sentiment verso i mercati emergenti è invece migliorato, ma come le allocazioni nel reddito fisso, rimane un po’ più cauto.”