Mercati nel panico per la follia dei dazi di Trump. Sell a pioggia su azioni e cripto

Donald Trump ha imposto dazi su Canada, Messico e Cina nel più ampio atto di protezionismo compiuto da un presidente degli Stati Uniti in quasi un secolo. La mossa minaccia di frenare l’economia statunitense e di far salire i prezzi per i consumatori.

L’indice del dollaro è balzato dell’1% e le azioni sono crollate a livello globale. Il dollaro canadese è sceso ai minimi dal 2003. Anche le criptovalute sono state colpite: Ether è crollata dell’11% in un ampio movimento di allontanamento dagli asset rischiosi.

Per gli strateghi di Goldman Sachs c’è il rischio di un crollo del 5% delle azioni statunitensi a causa del colpo inferto agli utili societari. Secondo RBC Capital Markets la forbice è compresa tra il 5% e il 10%.

Anche i mercati energetici sono stati scossi dalle tariffe che minacciano di aumentare i costi per i consumatori americani e di interrompere le forniture. I futures sulla benzina sono saliti fino al 6,2% a New York. Il West Texas Intermediate è salito di circa il 2%.

Elon Musk ha dichiarato che la sua “squadra DOGE” di esecutori dell’efficienza governativa sta bloccando alcuni pagamenti agli appaltatori federali, suggerendo che l’uomo più ricco del mondo potrebbe avere accesso a sistemi sensibili utilizzati dal Dipartimento del Tesoro.

Perché una reazione dei mercati solo adesso?

In parte è un’inversione di un certo ottimismo, a posteriori, mal concepito, secondo cui la mancanza di attenzione alle tariffe nelle dichiarazioni di Trump alla sua inaugurazione del 20 gennaio avrebbe significato che si sarebbe concentrato su altre questioni nei primi mesi della sua presidenza.

Le ultime due settimane hanno visto un piccolo indebolimento del dollaro sulla scia di ciò. Ma quell’inversione è stata ora, a sua volta, invertita.

Ancora più importante, a lungo termine, l’altra ragione della grande reazione è che la portata delle tariffe è maggiore del previsto.

George Sarevlos, responsabile della ricerca valutaria presso la Deutsche Bank, ha affermato che gli annunci erano “all’estremità più aggressiva” dello spettro che avrebbero potuto immaginare e che se fossero andati avanti i dazi avrebbero causato un enorme shock alla politica commerciale globale.

“Vediamo immediate conseguenze recessive per alcune delle economie coinvolte e un’ampia lettura negativa per l’economia mondiale”, ha affermato.

I dazi sono anche elevati rispetto a quelli imposti durante la prima presidenza Trump nel 2017-2021.

Gli analisti di Barclays hanno fatto qualche calcolo.

“Nel primo mandato di Trump, l’amministrazione ha imposto dazi su importazioni per un valore di 380 miliardi di dollari, concentrati principalmente sulla Cina. I dazi proposti questo fine settimana da Trump coprirebbero importazioni per 1,4 trilioni di dollari, concentrati principalmente su Canada e Messico”, hanno affermato.

“I dazi nel primo mandato di Trump sono stati introdotti gradualmente nel corso degli anni. Questi nuovi dazi verrebbero implementati tutti in una volta”.