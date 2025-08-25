Terremoto in Svizzera: banche chiudono i conti ai grandi ricchi

Una scossa di terremoto sta scuotendo i caveau blindati di Zurigo. Con una mossa senza precedenti, HSBC Private Bank (Suisse) SA, uno dei pilastri della finanza elvetica, sta per dare il benservito a oltre mille dei suoi facoltosi clienti mediorientali. Molti di loro, secondo quanto riportato dal Financial Times, vantano patrimoni superiori ai 100 milioni di dollari e provengono da paesi come Arabia Saudita, Qatar, Libano ed Egitto. Non si tratta di una semplice riorganizzazione strategica, ma della conseguenza diretta di una ferita profonda inferta dall’autorità di vigilanza svizzera, la FINMA, che sta costringendo l’intero sistema bancario a fare i conti con il proprio passato.

La genesi di questa epurazione risale all’estate del 2024, quando la FINMA ha emesso una condanna durissima e inequivocabile: HSBC Svizzera aveva “violato gravemente il diritto dei mercati finanziari” e i suoi obblighi in materia di antiriciclaggio. L’indagine si è concentrata su due “persone politicamente esposte” (PEP), una categoria che include politici, funzionari di alto livello e loro familiari, considerati ad altissimo rischio. L’autorità federale ha scoperto che la banca aveva gestito due relazioni d’affari esplosive senza effettuare le dovute verifiche sull’origine dei fondi. Nello specifico, si parla di transazioni sospette, effettuate tra il 2002 e il 2015, per un totale di oltre 300 milioni di dollari: denaro proveniente da un’istituzione governativa libanese, trasferito in Svizzera e poi, in gran parte, rispedito su altri conti in Libano. Un triangolazione opaca che ha fatto scattare ogni campanello d’allarme.

Di fronte a una simile falla nel sistema, la reazione di HSBC è stata drastica, seppur mascherata da un linguaggio aziendale volutamente neutro. Un portavoce ha dichiarato a Reuters che l’operazione rientra in “piani annunciati per rimodellare il gruppo” e far “evolvere l’orientamento strategico” della banca privata svizzera. Ma dietro questa facciata si cela una verità ineludibile: la pressione normativa è diventata insostenibile. Il rischio reputazionale e le potenziali sanzioni miliardarie legate alla gestione di clienti “scomodi” superano ormai di gran lunga i profitti che questi possono generare. I facoltosi clienti ora “indesiderati” riceveranno presto una lettera che, con eleganza formale, li inviterà a trasferire i loro ingenti patrimoni altrove.

Questa mossa va letta in un contesto molto più ampio, che segna la fine di un’epoca per l’intera piazza finanziaria svizzera. Dopo il crollo di Credit Suisse e una serie di scandali internazionali che hanno eroso la sua credibilità, la Svizzera non può più permettersi di essere percepita come il porto franco per capitali di dubbia provenienza. La storica segretezza bancaria è ormai un ricordo, smantellata dalla pressione internazionale e dagli accordi sullo scambio automatico di informazioni. Oggi, la parola d’ordine è “compliance” (conformità alle norme). Le banche sono costrette a investire cifre enormi in sistemi di controllo per monitorare ogni transazione e profilare ogni cliente, specialmente quelli provenienti da giurisdizioni considerate a rischio. L’operazione di pulizia di HSBC non è quindi un caso isolato, ma un segnale potente inviato a tutto il mercato: l’era della tolleranza è finita.

Le implicazioni di questa decisione sono profonde e si estendono ben oltre i confini elvetici. Per i mille clienti scaricati, essere rifiutati da un colosso come HSBC equivale a ricevere un marchio d’infamia finanziaria. Trovare un’altra banca di primo livello disposta ad accogliere i loro patrimoni sarà un’impresa ardua, se non impossibile. Per le élite politiche ed economiche del Medio Oriente, questo rappresenta un avvertimento: i tradizionali canali per mettere al sicuro le proprie fortune in Europa si stanno chiudendo. La nuova trasparenza finanziaria globale sta rendendo sempre più difficile muovere grandi capitali senza doverne giustificare l’origine in modo inattaccabile, un cambiamento che potrebbe ridisegnare i flussi di ricchezza e potere a livello mondiale.