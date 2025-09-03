Xi celebra una Cina “inarrestabile” alla storica parata militare con Putin e Kim

Xi Jinping ha chiuso una settimana di diplomazia frenetica guidando a Pechino una delle più grandi parate militari cinesi, affiancato da Vladimir Putin e Kim Jong Un. In piazza Tiananmen hanno sfilato i nuovi carri armati, droni e missili — compresi vettori ipersonici — per l’80° anniversario della vittoria sulla Giappone nella Seconda guerra mondiale. Xi ha definito l’Esercito Popolare “una forza eroica” destinata a diventare “di livello mondiale”, con il messaggio implicito di rivaleggiare con gli Stati Uniti e di “difendere sovranità e integrità territoriale”, cioè anche Taiwan.



È la prima volta che i leader di Cina, Russia e Corea del Nord compaiono insieme: un segnale per l’opinione pubblica cinese e un avvertimento a potenziali avversari in USA, Europa e Giappone. Mentre Xi parlava di “pace” e contro l’egemonia, Donald Trump li ha accusati di “cospirare” contro gli Stati Uniti. La parata ha mostrato 45 formazioni, nuove unità dell’esercito e armi mai viste prima, tra cui missili supersonici e ipersonici lanciabili da navi e sottomarini.

La parata — circa 90 minuti — ha messo in vetrina missili, caccia e nuovi sistemi d’arma, alcuni al debutto pubblico. Xi Jinping, in qualità di capo della Commissione Militare Centrale, ha passato in rassegna le truppe lungo l’Avenida Chang’an a bordo di una berlina nera, in piedi dal tettuccio con quattro microfoni, salutando reparti e mezzi mentre i soldati rispondevano all’unisono: “Serviamo il popolo”.

Xi ha chiacchierato cordialmente con Putin e Kim accompagnando la delegazione alla Porta della Pace Celeste, sotto il grande ritratto di Mao. Mentre la parata prendeva il via, Donald Trump ha accusato il trio di “cospirare contro gli Stati Uniti” e ha invitato Xi a ricordare il sacrificio americano nella guerra: “Molti americani sono morti nella ricerca della Vittoria e della Gloria in Cina. Spero siano onorati e ricordati per il loro coraggio!”, ha scritto su Truth Social, aggiungendo con sarcasmo: “Porgi i miei saluti a Vladimir Putin e Kim Jong Un mentre complottate contro gli USA”.

Dopo aver passato in rassegna le truppe da una limousine scoperta lungo l’asse est-ovest di Pechino, Xi ha assistito allo sfilamento di 45 formazioni, incluse nuove unità dell’Esercito Popolare di Liberazione e vari sistemi d’arma mai mostrati prima in pubblico.

Tra le novità: missili ipersonici anti-nave che preoccupano la US Navy nel Pacifico occidentale; droni subacquei come l’AJX002, lungo e tubolare; un nuovo ICBM, il DF-61, potenzialmente nucleare. Nel cielo hanno sfilato caccia e bombardieri, scie colorate in formazione, e 26 elicotteri a comporre “80” per l’anniversario. Apertura con 80 colpi d’artiglieria e inno nazionale, la “Marcia dei Volontari”.