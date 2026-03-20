Arabia Saudita: petrolio a 180 dollari se lo shock energetico persisterà oltre aprile

Il Wall Street Journal rivela che funzionari petroliferi dell’Arabia Saudita stanno lavorando freneticamente per prevedere quanto in alto potrebbero spingersi i prezzi del petrolio se la guerra in Iran e l’interruzione delle forniture energetiche non dovessero finire presto — e ciò che vedono non piace loro affatto.

Lo scenario base, secondo fonti del più grande produttore di greggio del Golfo, è che i prezzi potrebbero volare oltre i 180 dollari al barile se le interruzioni dovessero persistere fino alla fine di aprile.

Sebbene ciò possa sembrare una miniera d’oro per un regno ancora pesantemente vincolato alle entrate petrolifere, la questione è profondamente preoccupante. Prezzi così alti potrebbero spingere i consumatori verso abitudini che tagliano drasticamente l’uso di greggio — potenzialmente a lungo termine — o innescare una recessione che danneggerebbe anch’essa la domanda. Correrebbero inoltre il rischio di relegare l’Arabia Saudita nel ruolo di profittatore in una guerra che non ha iniziato.

“L’Arabia Saudita generalmente non ama aumenti troppo rapidi del petrolio, perché questo crea poi instabilità di mercato a lungo termine”, ha dichiarato al WSJ Umer Karim, analista di politica estera e geopolitica saudita presso il King Faisal Center for Research and Islamic Studies. “Per i sauditi, l’equazione ideale è un aumento dei prezzi relativamente modesto mentre la loro quota di mercato rimane stabile”.

Saudi Aramco, la compagnia petrolifera nazionale del Paese che gestisce produzione, vendite e prezzi, ha rifiutato di commentare.

Gli attacchi di questa settimana mirati alle infrastrutture energetiche hanno spinto i prezzi del petrolio verso l’alto. In ritorsione per un attacco israeliano di mercoledì al giacimento di gas iraniano di South Pars, Teheran ha colpito strutture nel polo energetico qatariota di Ras Laffan e ha attaccato altre infrastrutture del Golfo, inclusi gli impianti sauditi di Yanbu, il terminale sul Mar Rosso di un oleodotto in grado di trasportare il greggio aggirando il punto critico dello Stretto di Hormuz.

Fonte: Wall Street Journal