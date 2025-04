Dazi Trump, reazione feroce dei mercati. Borse a picco

I futures azionari europei sono crollati giovedì dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato ulteriori dazi sui partner commerciali, intensificando una guerra commerciale globale che minaccia di far esplodere l’inflazione e bloccare la crescita. Vendite sul dollaro e rafforzamento dell’euro.

>>> AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE NEL FORUM NAKATOMY

I futures dell’EuroSTOXX50 e del DAX sono scesi entrambi di circa il 2,3% alle 06:58 GMT, mentre quelli del FTSE 100 erano in calo di circa l’1,7%.

Tokyo perde terreno e riporta un -3,33% alle 08:20, scambiando a 34.537 punti.

I futures sulle azioni statunitensi sono crollati subito dopo che il presidente Donald Trump ha presentato tariffe doganali di almeno il 10% e anche più alte per alcuni paesi, aumentando il rischio di una guerra commerciale globale che colpisce l’economia statunitense, già in crisi.

I futures legati al Dow Jones Industrial Average hanno perso 828 punti, pari all’1,95%. I futures dell’S&P 500

sono scesi del 2,68% mentre i futures del Nasdaq-100 hanno lasciato sul campo il 3,19%.

Le azioni delle multinazionali sono crollate durante gli scambi nel dopo mercato. Nike

e Apple hanno perso circa il 7% ciascuna. Le azioni dei grandi venditori di beni importati sono state tra le più colpite. Five Below ha perso il 14%, Dollar Tree è crollato dell’11% e Gap dell’8,5%. Le azioni del settore tecnologico sono scese in un clima di generale riduzione del rischio, con Nvidia a -5% e Tesla in calo del 7%.