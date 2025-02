L’industria italiana ha chiuso un pessimo 2024 con un dato ancora peggiore, inanellando a dicembre la 23esima flessione mensile della produzione consecutiva. Nell’ultimo mese dell’anno il calo è stato del 3,1% rispetto a novembre e di ben il 7,1%. L’intero anno si chiude così con una caduta del 3,5% sul 2023, comunica l’Istat, spiegando che la dinamica tendenziale dell’indice corretto per gli effetti di calendario è stata negativa per tutti i mesi dell’anno, con cali congiunturali in tutti i trimestri.