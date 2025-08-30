L’Intelligenza artificiale toglierà sempre più lavoro ai giovani neolaureati

Una purga silenziosa sta attraversando il mondo del lavoro, e le sue prime, designate vittime sono i più giovani. L’intelligenza artificiale generativa, celebrata come la più grande rivoluzione tecnologica del nostro tempo, sta mostrando il suo volto più spietato: invece di creare nuove opportunità, sta erodendo le fondamenta stesse su cui si costruisce una carriera, eliminando i posti di lavoro entry-level e lasciando un’intera generazione di neolaureati in un limbo pericoloso.

A lanciare l’allarme è un’autorevole ricerca della Stanford University, che ha analizzato i dati salariali di milioni di lavoratori americani forniti da ADP, leader nella gestione delle buste paga. I risultati sono inequivocabili e sfidano il luogo comune secondo cui i giovani, nativi digitali, sarebbero i principali beneficiari di questa ondata di innovazione. Al contrario, sono proprio loro a pagare il prezzo più alto.

Dal 2022 a oggi, i lavoratori più giovani hanno subito una contrazione del 13% dei posti di lavoro in settori le cui competenze sono facilmente replicabili dall’IA: il servizio clienti, la contabilità, lo sviluppo software. Si tratta di ruoli basati su conoscenze teoriche e tecniche, quelle che si imparano sui libri di testo e nei corsi universitari. Un’intelligenza artificiale può scrivere codice di base, gestire la contabilità ordinaria o rispondere alle domande standard dei clienti con un’efficienza sovrumana. Ciò che non può ancora replicare è l’esperienza, la capacità di gestire l’imprevisto, la visione strategica e il giudizio critico che caratterizzano i lavoratori più esperti. E infatti, lo studio conferma che i professionisti senior, in questi stessi settori, non hanno subito alcun calo occupazionale.

Questo fenomeno spiega un paradosso economico che finora era rimasto senza una chiara spiegazione: perché, nonostante un mercato del lavoro complessivamente resiliente dopo la pandemia, l’occupazione giovanile è rimasta stagnante? La risposta, secondo Stanford, è che l’economia sta sì creando posti di lavoro, ma sta contemporaneamente distruggendo la porta d’ingresso per i più giovani. Per evitare di distorcere i dati, i ricercatori hanno isolato l’impatto dell’IA da altri fattori come il livello di istruzione, il lavoro a distanza o l’esternalizzazione, confermando che è proprio la tecnologia a guidare questo cambiamento strutturale.

Tuttavia, il quadro non è uniformemente nero. In contrasto con la crisi dei settori “cognitivi”, altri ambiti, meno esposti all’automazione, stanno vivendo un aumento delle opportunità proprio per i più giovani. L’assistenza sanitaria, ad esempio, con ruoli come quello degli assistenti infermieristici, e la supervisione della produzione industriale vedono l’occupazione giovanile crescere più rapidamente rispetto a quella delle fasce d’età più mature.

La differenza è cruciale: in questi contesti, l’intelligenza artificiale non è un sostituto, ma un complemento. È un “copilota” che assiste l’infermiere nell’analisi dei dati, o un sistema di monitoraggio che aiuta il supervisore a ottimizzare la produzione. Non può sostituire il contatto umano, l’empatia o la capacità di gestire persone e processi fisici nel mondo reale.

L’impatto futuro dell’IA dipenderà quindi da come verrà integrata nei diversi settori, ma una cosa è già chiara: stiamo assistendo a una profonda riorganizzazione del valore del lavoro. Le competenze puramente teoriche e ripetitive sono destinate a essere svalutate, mentre crescerà la domanda di abilità umane uniche: creatività, pensiero critico, intelligenza emotiva e interazione fisica. Per i giovani di oggi, la sfida non sarà più solo imparare un mestiere, ma imparare a fare ciò che una macchina non potrà mai fare.