Petrolio a $100: la tempesta perfetta che minaccia l’Italia (e come uscirne)

Analisi del Prof. Mirco Peron – Neoma Business School sulla crisi del mercato petrolifero, le

implicazioni per l’Italia

Situazione attuale

L’8 marzo 2026, il greggio Brent ha superato i 100 dollari a barile per la prima volta in quattro anni. A metà marzo, il Brent si scambia sopra i 103 dollari e il WTI vicino a 99 dollari, un aumento di circa il 50% rispetto all’inizio dell’anno. Il fattore scatenante è rappresentato dagli attacchi militari USA-Israele contro l’Iran e dalla chiusura effettiva dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale fluiscono circa 20 milioni di barili al giorno di greggio, circa il 20% dell’offerta mondiale.

La risposta è stata senza precedenti. L’AIE ha coordinato la sua più grande produzione di petrolio d’emergenza nella storia: gli Stati Uniti hanno impegnato 172 milioni di barili, il Giappone 80 milioni, il Regno Unito 13,5 milioni, con volumi aggiuntivi da altri Stati membri. Eppure i prezzi quasi non si sono soffermati. Dopo un breve calo, il greggio è risalito sopra i 90 dollari nel giro di poche ore dall’annuncio.

Perché le riserve strategiche di petrolio non contengono i prezzi?

Il limite fondamentale dei rilasci della riserva strategica di petrolio (SPR) è aritmetico. Il consumo globale di petrolio si attesta intorno ai 100 milioni di barili al giorno. Anche il più grande rilascio coordinato della storia rappresenta circa quattro giorni di consumo globale. I rilasci della SPR incidono sul sentiment del mercato, segnalando che i governi sono disposti ad agire, ma non possono sostituire in modo duraturo i barili mancanti.

Il problema è aggravato dallo stato delle riserve. La SPR statunitense si attesta a 395 milioni di barili, un minimo di tre decenni dopo i massicci prelievi del 2022-2023. Le infrastrutture obsolete limitano i tassi di prelievo a 4,4 milioni di barili al giorno e circa 150 milioni di barili devono rimanere per garantire l’integrità operativa. Le vendite previste per legge potrebbero ridurre la riserva a soli 238 milioni di barili entro il 2028. Ogni rilascio esaurisce il buffer disponibile per la crisi successiva.

Le ragioni dietro gli alti prezzi

La crisi dello Stretto di Hormuz è il fattore scatenante immediato, ma i prezzi del greggio erano già sotto pressione strutturale al rialzo:

Disciplina di produzione OPEC+ : Il cartello ha mantenuto tagli alla produzione di circa 3,2 milioni di barili al giorno, circa il 3% della domanda globale. OPEC+ non ha mostrato alcuna volontà di aumentare significativamente la produzione nel 2026, mantenendo il mercato volutamente limitato.

Sottoinvestimento cronico : Gli investimenti globali in upstream sono diminuiti del 35% dal 2015. Le pressioni ESG e gli impegni verso le emissioni nette zero hanno creato una “valle degli investimenti”, con le compagnie riluttanti a impegnare capitali a lungo termine in progetti che potrebbero trasformarsi in asset non recuperabili. La nuova produzione è insufficiente a compensare il naturale declino dei giacimenti.

Domanda dai mercati emergenti : La domanda globale è prevista raggiungere i 104,4 milioni di barili al giorno nel 2026. Il consumo in India cresce al doppio del ritmo della Cina. I mercati emergenti aggiungono complessivamente oltre 1 milione di barili al giorno di domanda ogni anno.

Colli di bottiglia nella raffinazione : La capacità globale crescerà al ritmo più lento degli ultimi 30 anni fino al 2029. Anche quando il greggio è disponibile, convertirlo in prodotti finiti rimane limitato. Le raffinerie europee affrontano un rischio particolare di chiusura.

Concentrazione geopolitica: Una grande quota della produzione è concentrata in poche regioni instabili. La capacità di riserva dell’OPEC+ era di circa 3 milioni di barili al giorno prima della crisi, ben al di sotto dei 10-20 milioni rimossi dalla chiusura dello Stretto.

Il caso italiano

L’Italia è una delle economie europee più dipendenti dalle importazioni e l’attuale situazione la colpisce duramente.

Dipendenza quasi totale : L’Italia importa praticamente tutto il greggio che consuma; la produzione interna copre solo il 7-8% del fabbisogno. I movimenti dei prezzi internazionali si trasferiscono quasi direttamente ai costi nazionali.

Fornitori esposti : Nonostante il successo della diversificazione post-2022 lontano dalla Russia, molti fornitori (Libia, Iraq, Azerbaigian) sono esposti all’instabilità mediorientale. La crisi dello Stretto di Hormuz aumenta i costi di trasporto e i tempi di consegna per tutte le rotte.

Costo della vita e industria : I prezzi del carburante sono tra i più alti d’Europa a causa di uno dei pesanti oneri fiscali nell’UE. Il settore manifatturiero (petrolchimica, plastica, ceramica) è direttamente esposto, con una conseguente compressione dei margini.

La posizione di ENI: ENI beneficia di prezzi più alti sul lato produzione, ma ciò non compensa la vulnerabilità nazionale come importatore netto. I profitti upstream fluiscono agli azionisti, mentre la bolletta delle importazioni è pagata da consumatori e imprese.

Il paradosso della transizione energetica

Il passaggio verso le rinnovabili è la soluzione a lungo termine, ma la transizione stessa contribuisce alla pressione odierna sui prezzi. Il capitale viene reindirizzato verso l’energia pulita (65% del totale investimenti energetici globali), causando una diminuzione degli investimenti nella capacità produttiva di petrolio necessaria per soddisfare la domanda attuale. Si crea così una stretta strutturale: la domanda persiste mentre l’offerta diminuisce. Per l’Italia questo paradosso è acuto: servono prezzi bassi oggi per proteggere l’economia, ma lo spostamento degli investimenti sta stringendo l’offerta da cui il Paese dipende.

Cosa dovrebbe fare l’Italia

L’obiettivo deve essere ridurre l’esposizione strutturale prima dell’arrivo di nuove crisi.

Misure immediate (0-2 anni):

Aggiustamenti automatici delle accise per attenuare gli shock senza prosciugare le finanze pubbliche con sussidi ad hoc.

Contratti di fornitura a lungo termine con clausole di stabilizzazione dei prezzi tramite le relazioni di ENI.

Programmi di commutazione del combustibile per i produttori industriali.

Riforme strutturali (2-5 anni):

Accelerare l’adozione dei veicoli elettrici tramite incentivi e infrastrutture.

Espandere la capacità ferroviaria per il trasporto merci, sottraendo quote al trasporto su gomma.

Modernizzare e convertire le raffinerie in bioraffinerie (come fatto da ENI a Porto Marghera e Gela).

Posizionamento a lungo termine (5+ anni):

Ogni veicolo elettrico o chilometro di ferrovia elettrificata elimina permanentemente barili dal conto importazioni.

Trasformare una vulnerabilità in opportunità industriale diventando leader nella produzione di veicoli elettrici.

Scalare l’uso dei biocarburanti (HVO e SAF) per i settori dove l’elettrificazione non è ancora praticabile.

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Mirco Peron è Associate Professor di Supply Chain Management presso NEOMA Business School. La sua ricerca si concentra sull’impatto delle tecnologie innovative e sullo sviluppo di sistemi energetici sostenibili.

NEOMA Business School è una “Grande Ecole” francese con campus a Parigi, Rouen e Reims. Riunisce 10.000 studenti e conta 72.000 laureati in 127 paesi. L’istituzione è presieduta da Michel-Edouard Leclerc.