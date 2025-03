Buffett: “I dazi di Trump sono un atto di guerra”. Wall Street in rosso nel 2025

I dazi sembrano essere lo strumento preferito da Donald Trump, ma per Warren Buffett rappresentano un problema, non una soluzione. In un’intervista alla CBS, il leggendario investitore ha espresso forti dubbi sulle politiche tariffarie del presidente, sottolineando come, alla fine, siano i consumatori a pagare il conto.

“I dazi sono, in una certa misura, un atto di guerra”, ha dichiarato Buffett, spiegando che nel tempo questi aumentano i costi sui beni importati, con un impatto diretto sui prezzi al consumo. “Non è Babbo Natale a pagarli!”, ha aggiunto ridendo, per enfatizzare che il peso ricade sulle persone comuni e non su entità astratte.

Le parole di Buffett arrivano mentre Trump si prepara a imporre nuove tariffe del 25% su Canada e Messico, dopo aver già aumentato i dazi sulla Cina dal 10% al 20%. L’Unione Europea e altri partner commerciali sono ora nel mirino della Casa Bianca, con Trump che propone una politica di “tariffe reciproche” per rispondere alle restrizioni sui prodotti americani.

La reazione a Wall Street è pesantemente negativa. L’S&P 500 è calato lunedì, estendendo la caduta di febbraio e passando in rosso per l’anno dopo la conferma del presidente Trump sulla prossima tornata di dazi.

L’indice generale è sceso dell’1,76% e ha chiuso a 5.849,72, segnando il peggior giorno da dicembre e portando la performance annuale a una perdita di circa lo 0,5%. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 649,67 punti, pari all’1,48%, chiudendo a 43.191,24 punti. Il Nasdaq Composite è scivolato del 2,64% per chiudere a 18.350,19, appesantito dal calo di Nvidia di oltre l’8%.

“In economia bisogna sempre chiedersi: e poi?”

Gli economisti avvertono che questa strategia potrebbe far lievitare i costi per gli americani su beni essenziali, dall’elettronica ai veicoli, proprio mentre la fiducia dei consumatori è in calo e l’inflazione resta una preoccupazione. La Cina ha già risposto con contromisure, aumentando il rischio di una guerra commerciale come quella del primo mandato di Trump.

Ma non tutti concordano con Buffett. Howard Lutnick, Segretario al Commercio, ha definito le sue dichiarazioni “sciocche”, sostenendo che i dazi potrebbero addirittura sostituire il sistema fiscale statunitense. “Prima del 1913, l’America viveva solo di tariffe doganali”, ha dichiarato Lutnick in un’intervista alla CNN, facendo riferimento alla creazione dell’Internal Revenue Service durante la Prima guerra mondiale.

Di fronte a questi scenari, Buffett invita a un approccio più lungimirante: “In economia bisogna sempre chiedersi: e poi?”. Un monito chiaro contro politiche che rischiano di scatenare reazioni a catena difficili da controllare.

“Tariffe” è forse la parola più bella nel dizionario del presidente Donald Trump, ma alimenta la paura negli investitori. Gli asset rischiosi come azioni e criptovalute infatti sono crollati lunedì dopo che Trump si è rifiutato di graziare Canada e Messico da un pesante dazio del 25% su tutti i beni importati da entrambi i Paesi.

Sui mercati, l’S&P 500 è sceso ieri al livello più basso dal 18 dicembre e sta testando la sua media mobile a 200 giorni, generalmente considerata un livello di supporto, il che significa che se l’indice scende al di sotto di tale linea, potrebbe scendere ulteriormente. Il Bitcoin è sceso sotto i 90.000 dollari, cancellando in un lampo il guadagno del 10% registrato domenica da quando Trump ha annunciato la creazione di una riserva strategica USA di criptovalute.