Musk politico di destra non fa bene a Tesla: crollano le vendite in Europa

Ah, Elon Musk, il magnate che ha deciso di giocare a fare il burattinaio della politica europea, sostenendo partiti di estrema destra come l’Alternativa per la Germania (AfD). Peccato che questa sua passione per l’estremismo stia avendo ripercussioni disastrose sul suo gioiellino, Tesla.

In Europa, le vendite di Tesla stanno crollando più velocemente di un razzo SpaceX mal calibrato. Nel 2024, hanno registrato un calo del 13%, con un impressionante -41% in Germania. Ma il 2025 è iniziato ancora peggio: a gennaio, le vendite sono precipitate del 63% in Francia e del 59% in Germania.

E in Italia? Anche qui, il fascino di Musk sembra svanire. Nel 2024, Tesla ha mantenuto la leadership nel mercato delle auto elettriche, con la Model 3 e la Model Y ai primi due posti. Tuttavia, a gennaio 2025, le vendite sono aumentate di un misero 1% rispetto all’anno precedente, con appena 408 immatricolazioni. Un risultato decisamente deludente, considerando la crescente popolarità delle auto elettriche nel nostro Paese.

Ma non è solo la politica a danneggiare Tesla. La concorrenza delle case automobilistiche cinesi sta erodendo il dominio di Tesla, offrendo modelli più economici e innovativi. Inoltre, la gamma di Tesla sta iniziando a mostrare i segni del tempo, con pochi aggiornamenti significativi negli ultimi anni.

In sostanza, le avventure politiche di Musk – il cavallo di Troia di Trump, di cui dirige il DOGE, per scardinare l’Unione Europea – stanno trasformando Tesla da pioniere dell’auto elettrica a un marchio in declino. Forse è il momento che Elon torni a concentrarsi su ciò che sa fare meglio: costruire auto elettriche innovative e aziende come SpaceX e Starlink, lasciando la politica a chi di dovere. Ma non lo farà, ci si può scommettere un milione di dollari.