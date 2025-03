Un pupazzo! Musk come un personaggio dei Muppets dopo il suo “terribile” nuovo taglio di capelli

Elon Musk è stato paragonato a Beaker dei Muppet dopo aver postato una foto del suo taglio di capelli non proprio nuovo (ma ritoccato) sul suo social media, X, domenica mattina.

Il super miliardario creatore di Tesla e SpaceX, oggi braccio destro di Donald Trump al DOGE con il compito di licenziare migliaia di dipendenti pubblici, ha scritto solo “torno al mio vecchio taglio di capelli”, postando la foto, che ritrae lui e suo figlio X Æ A-Xii, o semplicemente X, su un patio con dei giardini sullo sfondo (che non si capisce dove sia). Musk – che già in passato aveva sfoggiato quel taglio da adolescente – sembra tenere in mano una palla e non è chiaro se stesse giocando con il bambino di 4 anni. Sulla T-shirt, la scritta ‘Space Cowboy’.

Tra le migliaia di commenti su X al post di Musk, tanti hanno fatto paragoni con Kim Jong-un e con Hitler: