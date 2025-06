Anche in Israele cresce la resistenza contro Netanyahu: critiche da ex generali, familiari degli ostaggi e popolazione

L’opposizione alle politiche di Netanyahu sta crescendo non solo all’estero, ma anche in Israele. Una netta maggioranza – il 68,9% – ha dichiarato in un sondaggio che sosterrebbe un’iniziativa politica regionale guidata da Trump che includerebbe il ritorno di tutti gli ostaggi israeliani, la fine della guerra a Gaza, la normalizzazione delle relazioni con l’Arabia Saudita, un percorso verso la separazione dai palestinesi e la formazione di una coalizione di sicurezza regionale guidata dagli Stati Uniti contro l’Iran.

Secondo un sondaggio di un canale televisivo, la maggior parte degli israeliani ritiene che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu sia più interessato a rimanere al potere che a porre fine alla guerra o a liberare gli ostaggi. Alla domanda su quale fosse l’obiettivo principale di Netanyahu, il 55% degli intervistati nel sondaggio di Channel 12 News ha risposto ‘rimanere al potere’, solo il 36% ha affermato ‘restituire gli ostaggi’ e il 9% si è detto indeciso.

Nel frattempo, le famiglie degli ostaggi accusano Netanyahu di perseguire una strategia disastrosa. La guerra non riporterà certo a casa i loro cari. Al contrario, mette in pericolo gli ostaggi ancora vivi e complicherà ulteriormente il rimpatrio delle salme trattenute nella Striscia di Gaza.

Anche ex importanti politici si sono espressi: l’ex primo ministro Ehud Olmert ha condannato le operazioni militari nella Striscia di Gaza definendole “abominevoli e scandalose” e, dato l’elevato numero di vittime civili, “potrebbero rasentare i crimini di guerra”.

Ehud Barak, ex primo ministro e capo di stato maggiore, ha messo in guardia contro una paralisi militare permanente senza una strategia di uscita. Ha accusato Netanyahu di anteporre la propria sopravvivenza politica all’interesse nazionale, in particolare bloccando i negoziati per la presa degli ostaggi. Barak considera un’illusione la “vittoria totale” su Hamas, ripetutamente invocata da Netanyahu: proseguire le operazioni militari senza una prospettiva diplomatica danneggerebbe la reputazione di Israele e aumenterebbe ulteriormente le tensioni nei rapporti con i paesi vicini.

Anche Peter Lerner, ex portavoce dell’esercito israeliano, critica duramente il governo: “Quando la nostra compassione viene soffocata dalla rabbia, non solo perdiamo il morale, ma perdiamo noi stessi”. La storia di Israele perde forza “quando smettiamo di guardare gli altri in faccia. Non Hamas, ma le persone che lo sostengono”.