Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti possibili sedi del summit Trump-Putin

L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono visti dalla Russia come possibili sedi per un vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, hanno riferito a Reuters due fonti russe a conoscenza delle discussioni. Trump ha dichiarato che porrà fine alla guerra in Ucraina il prima possibile e ha espresso disponibilità a incontrare Putin. Quest’ultimo ha congratulato Trump per la sua elezione e ha affermato di essere pronto a discutere di Ucraina ed energia.

Funzionari russi hanno ripetutamente negato contatti diretti con gli Stati Uniti riguardo alla preparazione di una telefonata tra Trump e Putin, che precederebbe un eventuale incontro più avanti quest’anno. Tuttavia, alti funzionari russi hanno visitato sia l’Arabia Saudita che gli Emirati Arabi Uniti nelle ultime settimane, secondo le fonti russe, che hanno parlato in condizione di anonimato a causa della sensibilità della situazione. Una fonte ha indicato che c’è ancora opposizione all’idea in Russia, poiché alcuni diplomatici e funzionari dell’intelligence sottolineano i legami militari e di sicurezza stretti che sia il Regno che gli Emirati hanno con gli Stati Uniti.

L’Arabia Saudita e gli Emirati non hanno risposto alle richieste di commento. Il Cremlino ha rifiutato di commentare. Tuttavia, sia Trump che Putin hanno sviluppato relazioni amichevoli con i governanti dell’Arabia Saudita e degli Emirati. Trump ha dichiarato domenica che la sua amministrazione aveva “incontri e colloqui programmati con varie parti, inclusi Ucraina e Russia.” Quando gli è stato chiesto riguardo a queste dichiarazioni, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che i contatti erano “apparentemente pianificati”.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è stato il primo capo di Stato straniero a cui Trump ha telefonato dopo aver assunto l’incarico. Durante il suo intervento via video al World Economic Forum di Davos, lo ha descritto come “un ragazzo fantastico”. Putin, che ha visitato l’Arabia Saudita e gli Emirati nel 2023, ha dichiarato lo scorso settembre di essere grato a Mohammed bin Salman per aver aiutato a organizzare il più grande scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia dalla Guerra Fredda.

