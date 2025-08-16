Fallimento in Alaska. Trump a mani vuote, Putin non cede in Ucraina

Donald Trump non è riuscito a ottenere alcun impegno da Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina, al termine di un vertice in Alaska iniziato in pompa magna ma conclusosi in modo deludente. Putin tuttavia se ne è avvantaggiato enormemente, uscendo dall’isolamento e riaccreditandosi sulla ribalta globale come leader di una superpotenza alla pari degli Stati Uniti.

L’incontro è stato il primo fra un presidente statunitense e Putin da quando quest’ultimo ha ordinato l’invasione su larga scala dell’Ucraina nel 2022, segnando una netta interruzione degli anni di tentativi occidentali di isolarlo. Prima del vertice Trump aveva dichiarato che avrebbe chiesto al presidente russo un cessate il fuoco, ma ha lasciato l’Alaska per tornare a Washington senza ottenere alcun impegno. Putin ha chiarito di non avere abbandonato le sue richieste intransigenti di capitolazione dell’Ucraina.



Il presidente degli Stati Uniti ha lasciato aperta la possibilità di futuri incontri con Putin e con il leader ucraino Volodymyr Zelenskyj, ma in seguito ha suggerito che la responsabilità di porre fine al conflitto ricada ora su Kiev e sui suoi alleati europei. «Ora sta davvero al presidente Zelenskyj risolvere la questione», ha detto a Sean Hannity di Fox News dopo il vertice. «E direi anche alle nazioni europee: devono farsi coinvolgere un po’. Ma dipende dal presidente Zelenskyj… E se vorranno, sarò presente al prossimo incontro». Il consiglio di Trump a Zelenskyj è stato di «trovare un accordo». Ha aggiunto: «La Russia è una potenza molto grande e loro non lo sono. Stanno combattendo contro una grande macchina da guerra».

Trump è anche sembrato fare marcia indietro sui piani di colpire l’economia russa se Putin non avesse accettato un cessate il fuoco, suggerendo che rimanderà qualsiasi proposta di penalizzare gli importatori di petrolio russo come la Cina. «A causa di quanto accaduto oggi, non credo che dobbiamo pensarci in questo momento», ha affermato.

Il fallimento del presidente degli Stati Uniti nell’ottenere concessioni da Putin ad Anchorage ha sconcertato alcuni esperti. William Taylor, ex ambasciatore statunitense a Kiev, ha affermato che la “buona notizia” è che «non c’è stata nessuna Yalta, nessuna Monaco», riferendosi all’incontro del 1945 tra i leader di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica che divise l’Europa e a quello del 1938 fra la Germania nazista e le potenze alleate. «La cattiva notizia è che non c’è stato alcun cessate il fuoco».

La conclusione sommessa del vertice è arrivata dopo che Trump aveva accolto il presidente russo con un tappeto rosso srotolato dai militari statunitensi alla base aerea di Elmendorf ad Anchorage. Ha poi invitato un sorridente Putin a salire su “The Beast”, il suo veicolo blindato, per il breve tragitto fino alla sede del vertice. L’incontro è stato una «grande vittoria» per Putin, ha affermato Andrea Kendall‑Taylor, del Center for a New American Security, soprattutto dopo che Trump aveva promesso gravi conseguenze se il leader russo non avesse accettato un cessate il fuoco. «È molto bravo a ribaltare la situazione a suo favore», ha detto Kendall‑Taylor, che in precedenza ha lavorato come analista della CIA.

I leader si sono incontrati per circa tre ore, ciascuno affiancato da due alti funzionari e un interprete. In seguito hanno rilasciato dichiarazioni in una conferenza stampa di dodici minuti che non ha offerto dettagli e durante la quale hanno rifiutato di rispondere alle domande. Mentre i presidenti concludevano i loro interventi, almeno sette regioni dell’Ucraina erano in allerta aerea a causa di quelli che le autorità di Kiev hanno definito attacchi di droni, missili e bombe aeree guidate russe.

I due uomini sono sembrati in disaccordo sul fatto di aver raggiunto un’intesa. Un secondo incontro previsto tra le squadre dei due leader ad Anchorage è stato annullato. Putin, che ha parlato per primo alla conferenza stampa, ha detto di sperare che «gli accordi di oggi diventeranno un punto di partenza non solo per risolvere il problema ucraino, ma anche per iniziare a ripristinare relazioni pragmatiche e di lavoro fra Russia e Stati Uniti». «Non c’è nessun accordo finché non c’è un accordo», ha replicato Trump. «Non ci siamo ancora arrivati, ma abbiamo ottime possibilità di farcela».