Gaza Trump Riviera, Resort & Casino

di Luca Ciarrocca

Trump non si smentisce mai. Dopo aver cercato di comprare la Groenlandia, annesso il Canada nella sua personale cartina geopolitica e ribattezzato il Golfo del Messico, ora vuole trasformare Gaza in una Trump Riviera. Deportare due milioni di palestinesi, piazzare qualche Trump Tower sulle macerie e magari inaugurare hotel e casinò in spiaggia con vista mare in una zona di guerre secolari tra popoli e religioni. Perché no? Se non fosse una follia, sarebbe una battuta di cattivo gusto.

Ma il nostro palazzinaro con deliri da imperatore non è solo un venditore di sogni (o incubi), ha anche l’appoggio del Pentagono e del suo budget da 850 miliardi di dollari (guidato da un giornalista di Fox). Un dettaglio da poco, che gli consente di lanciare sparate sempre più spudorate e di giocare a Risiko con vite umane. Qualcuno dice che abbia un piano? Macché, è solo un ego ipertrofico con la passione per il cemento armato e i bulldozer. E come sempre, c’è chi lo prende sul serio.

