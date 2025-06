Governo Netanyahu a un passo dalla crisi. Partiti religiosi: sciogliamo la Knesset

La politica israeliana è sull’orlo di una nuova, potenziale crisi. I partiti di opposizione alla Knesset hanno annunciato congiuntamente l’intenzione di presentare oggi stesso un disegno di legge per lo scioglimento anticipato del parlamento. La decisione, definita “unanime e vincolante per tutte le fazioni” dell’opposizione, segnala una compattezza significativa nel tentativo di forzare la mano al governo in carica e portare il paese a nuove elezioni, un’eventualità che ridisegnerebbe gli equilibri di potere.

Tuttavia, la strada per l’approvazione di tale misura è tutt’altro che spianata. Si prevede, infatti, che la maggioranza guidata dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu utilizzerà tutte le tattiche ostruzionistiche a sua disposizione. È prassi consolidata in questi frangenti che la coalizione di governo cerchi di riempire l’ordine del giorno parlamentare con le proprie proposte legislative, spesso di minore urgenza, al fine di ritardare il più possibile il voto preliminare sul disegno di legge dell’opposizione, sperando di guadagnare tempo per negoziare o erodere il fronte avversario.

Il vero nodo cruciale, e l’elemento di maggiore incertezza che terrà con il fiato sospeso gli osservatori, risiede nel comportamento dei due partiti ultraortodossi Haredi: Shas e Giudaismo Unito della Torah (UTJ). La coalizione di Netanyahu detiene attualmente una maggioranza di 68 seggi su 120 alla Knesset; per far passare la mozione di scioglimento, l’opposizione necessiterebbe del sostegno, o quantomeno dell’astensione decisiva, di entrambi questi partiti, che sono partner chiave dell’attuale esecutivo.

Pubblicamente, sia Shas che UTJ hanno dichiarato che voteranno a favore dello scioglimento della Knesset in sede di lettura preliminare del disegno di legge. La motivazione ufficiale addotta per questa clamorosa presa di posizione è la profonda insoddisfazione e frustrazione per l’incapacità della coalizione di governo di approvare una legge che garantisca l’esenzione dal servizio militare per gli studenti delle yeshivot (le scuole talmudiche). Questa è una questione da sempre centrale e identitaria per l’elettorato Haredi, nonché fonte di ricorrenti e profonde tensioni politiche all’interno delle variegate coalizioni israeliane.

Nonostante queste dichiarazioni pubbliche, il quadro dietro le quinte appare più complesso e sfumato. Fonti vicine ai negoziati, come riportato dal Times of Israel, indicano che Shas, in particolare, starebbe lavorando intensamente per rinviare il voto sullo scioglimento e, di conseguenza, per impedire la caduta del governo. Questo doppio binario – una posizione ferma in pubblico e una più possibilista e pragmatica nelle trattative riservate – suggerisce che la minaccia di votare con l’opposizione potrebbe essere utilizzata principalmente come una potente leva negoziale per ottenere le agognate concessioni sulla legge di esenzione dalla leva, piuttosto che una reale e definitiva volontà di tornare immediatamente alle urne. La stabilità del governo Netanyahu è quindi appesa a un filo sottile, dipendente dalle complesse dinamiche interne alla sua stessa maggioranza e dalla sua capacità di soddisfare, o quantomeno placare, le irrinunciabili richieste dei suoi partner ultraortodossi.

Smotrich: “Far cadere il governo adesso è un pericolo esistenziale”

Far cadere il governo in tempo di guerra rappresenterebbe un “pericolo esistenziale” per Israele, avverte il ministro delle Finanze di estrema destra Bezalel Smotrich in vista del voto preliminare programmato per lo scioglimento della Knesset. Lo riporta il Times of Israel. “La storia non perdonerà nessuno che trascini lo Stato di Israele alle elezioni durante una guerra e ne causi una sconfitta”, dichiara dal podio della Knesset il presidente del partito del Sionismo religioso.