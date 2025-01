‘Hamas ha reclutato fino a 15 mila combattenti dall’inizio della guerra’

Il gruppo militante palestinese Hamas ha reclutato tra 10.000 e 15.000 membri dall’inizio della sua guerra con Israele, secondo due fonti del Congresso informate sull’intelligence statunitense, il che suggerisce che i combattenti sostenuti dall’Iran potrebbero continuare a rappresentare una minaccia persistente per Israele.

L’intelligence indica che un numero simile di combattenti di Hamas è stato ucciso durante quel periodo, hanno affermato le fonti. Le ultime stime ufficiali degli Stati Uniti non sono state precedentemente riportate.

Hamas e Israele hanno iniziato un cessate il fuoco domenica dopo 15 mesi di un conflitto che ha devastato la Striscia di Gaza e infiammato il Medio Oriente.

Le fonti informate sull’intelligence, che è stata inclusa in una serie di aggiornamenti delle agenzie di spionaggio statunitensi nelle ultime settimane dell’amministrazione Biden, hanno affermato che mentre Hamas ha reclutato con successo nuovi membri, molti sono giovani e non addestrati e vengono utilizzati per semplici scopi di sicurezza.

L’ufficio del direttore dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti ha rifiutato di commentare. Il 14 gennaio, il Segretario di Stato dell’allora Presidente Joe Biden, Antony Blinken, ha affermato che gli Stati Uniti ritenevano che Hamas avesse reclutato quasi tanti combattenti quanti ne aveva persi nell’enclave palestinese, avvertendo che questa era una “ricetta per un’insurrezione duratura e una guerra perpetua”. Non ha fornito ulteriori dettagli sulla valutazione, ma le cifre israeliane hanno stimato il numero totale di morti tra i militanti a Gaza a circa 20.000.

“Ogni volta che Israele completa le sue operazioni militari e si ritira, i militanti di Hamas si riorganizzano e riemergono perché non c’è nient’altro che possa colmare il vuoto”, ha affermato Blinken. Sia Israele che gli Stati Uniti etichettano Hamas come un gruppo terroristico.

Alla richiesta di un commento, un funzionario di Hamas ha affermato che stava verificando con le parti interessate del gruppo. Il portavoce dell’ala armata di Hamas, Abu Ubaida, ha affermato a luglio che il gruppo era stato in grado di reclutare migliaia di nuovi combattenti.

Nei giorni successivi al cessate il fuoco, Hamas ha dimostrato di essere profondamente radicata a Gaza nonostante la promessa di Israele di distruggere il gruppo militante. L’amministrazione del territorio gestita da Hamas si è mossa rapidamente per reintrodurre misure di sicurezza e iniziare a ripristinare i servizi di base in alcune parti dell’enclave, gran parte della quale è stata ridotta a una landa desolata dall’offensiva israeliana.

Dall’inizio della guerra, i funzionari americani non hanno detto pubblicamente quanti combattenti Washington ritiene che Hamas abbia perso, notando solo che il gruppo è stato notevolmente degradato e ha probabilmente perso migliaia di persone.

AVVERTIMENTI DI UNA MINACCIA CONTINUA

I funzionari statunitensi hanno emesso avvertimenti simili dall’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023, in cui 1.200 persone sono state uccise e più di 250 sono state prese in ostaggio, secondo i conteggi israeliani. Più di 46.000 persone sono state uccise nell’assalto israeliano che è seguito, secondo le autorità sanitarie palestinesi le cui cifre non distinguono tra civili e combattenti. In un’udienza del Congresso nel marzo 2024, l’allora direttrice dell’intelligence nazionale Avril Haines ha affermato che la guerra a Gaza avrebbe avuto un “impatto generazionale sul terrorismo” e che la crisi aveva già “galvanizzato la violenza da parte di una serie di attori in tutto il mondo”.

Raccogliere dati esatti su Hamas è notoriamente difficile a causa della mancanza di intelligence verificabile dall’interno di Gaza e perché gli sforzi di reclutamento e addestramento del gruppo sono fluidi. Ma i dati ufficiali degli Stati Uniti mostrano che prima del 7 ottobre 2023, Hamas aveva tra 20.000 e 25.000 combattenti.

Interrogato mercoledì sui commenti di Blinken, l’ambasciatore israeliano all’ONU Danny Danon ha riconosciuto gli sforzi di reclutamento di Hamas ma ha minimizzato la minaccia.

“Sappiamo che Hamas recluta i giovani”, ha affermato Danon. “Ma anche se reclutano giovani, non hanno le armi o le strutture di addestramento. Quindi, fondamentalmente, sì, puoi incitare quei giovani contro Israele, ma non possono diventare terroristi, perché non puoi equipaggiarli con armi o razzi”.

Uno dei problemi più difficili coinvolti nella negoziazione delle fasi successive è la governance di Gaza nel dopoguerra. Alcuni funzionari israeliani affermano che non accetteranno che Hamas rimanga al potere. Hamas finora non ha ceduto terreno. Mike Waltz, consigliere per la sicurezza nazionale del neo-presidente Donald Trump, ha dichiarato domenica che Hamas non governerà mai Gaza e che se rinnegherà l’accordo, Washington sosterrà Israele “nel fare ciò che deve fare”.

Fonte: Reuters