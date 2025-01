Il piano di Trump per Gaza: cacciare tutti i palestinesi. “Ripuliremo la Striscia, vadano in Egitto e Giordania”. La destra israeliana applaude: “È un’idea eccellente”

“Stiamo parlando di un milione e mezzo di persone, e noi ripuliremo tutto”, ha detto Trump ai giornalisti, definendo Gaza un “cantiere di demolizione” e affermando che la mossa potrebbe essere “temporanea o a lungo termine”.

Jihad islamica: “L’idea di Trump incoraggia i crimini di guerra”

Per la Jihad islamica palestinese l’idea di Donald Trump, che vorrebbe ‘svuotare’ Gaza, portando la popolazione in Egitto e Giordania, “incoraggia i crimini di guerra”.

Hamas: “I palestinesi faranno fallire l’idea di Trump su Gaza”

Secondo un alto funzionario di Hamas, Bassem Naim, “i palestinesi faranno fallire l’idea di Trump” di mandarli via da Gaza. Naim ha dichiarato all’AFP che il gruppo si oppone fermamente alla proposta del presidente degli Stati Uniti, di trasferire i residenti di Gaza in Egitto e Giordania. Naim, membro dell’ufficio politico di Hamas, ha affermato: “Come hanno sventato ogni piano di spostamento e di patrie alternative nel corso dei decenni, anche questa volta il nostro popolo sventerà tali progetti”.

Smotrich: “Eccellente l’idea di Trump di svuotare Gaza”

Il ministro israeliano delle Finanze Bezalel Smotrich, di estrema destra, accoglie con favore l’idea avanzata dal presidente Usa Donald Trump di rimuovere i palestinesi da Gaza, definendola “un’idea eccellente”. “Dopo 76 anni durante i quali la maggior parte della popolazione di Gaza è stata tenuta forzatamente in condizioni difficili per preservare l’aspirazione di distruggere lo Stato di Israele, l’idea di aiutarli a trovare altri posti in cui iniziare una vita nuova e migliore è un’idea eccellente”, ha affermato Smotrich in una dichiarazione, secondo quanto riferisce Times of Israel.