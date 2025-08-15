Iran, svolta sul nucleare. L’Europa pronta a reimporre sanzioni a Teheran

La guerra di 12 giorni in Iran ha alterato gli equilibri in Medio Oriente, spingendo persino l’Europa ad alzare la pressione sui mullah al potere a Teheran. L’Iran, mostrando reticenza sulle ispezioni e sui materiali nucleari, sta provocando il ripristino delle sanzioni, il cosiddetto “snap-back”.

Mercoledì, Francia, Regno Unito e Germania hanno notificato alle Nazioni Unite la loro intenzione di riattivare le sanzioni internazionali contro l’Iran, precedentemente sospese con l’accordo sul nucleare del 2015 promosso da Barack Obama. Hanno dichiarato che procederanno entro la fine del mese, a meno che l’Iran non mostri un minimo interesse per la via diplomatica. Da luglio, gli europei avevano proposto una proroga in cambio della ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti e della cooperazione con gli ispettori dell’ONU.

Teheran non si è nemmeno degnata di rispondere. Ha inoltre ignorato le richieste di negoziazione dell’inviato statunitense Steve Witkoff e continua a ribadire che non rinuncerà al suo “diritto” all’arricchimento domestico dell’uranio, non necessario per scopi energetici civili ma fondamentale per mantenere aperta la possibilità di sviluppare un’arma nucleare. “Il nostro arricchimento ci è molto caro”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Fox News.

Dopo settimane di stallo, martedì si è tenuto a Teheran un breve incontro tra l’Iran e l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) dell’ONU, ma non sono state consentite ispezioni. Nel frattempo, secondo documenti visionati da Iran International, il Ministero dell’Intelligence iraniano ha invitato le aziende nazionali a prepararsi al ripristino delle sanzioni e a “individuare fornitori alternativi in paesi come Cina, Russia, Iraq”.

In qualità di firmatari dell’accordo del 2015 e membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Francia e Regno Unito possono reimporre le sanzioni ONU all’Iran per le sue numerose violazioni, che hanno dettagliatamente elencato. Hanno inoltre il potere di veto su qualsiasi risoluzione russa o cinese volta a mantenere la revoca delle sanzioni.

Il Consiglio di Sicurezza potrebbe estendere la data di scadenza del meccanismo di “snap-back”, fissata per il 18 ottobre, allentando così l’urgenza per l’Europa di agire. Tuttavia, ciò richiederebbe un’azione concreta da parte dell’Iran, non solo parole, e finora Teheran non ha mostrato alcuna volontà in tal senso. Giovedì, Reuters ha riportato che l’Iran potrebbe ora essere interessato a negoziare, ma sarebbe saggio non rimandare il “snap-back” all’ultimo minuto, quando l’Iran potrebbe fare un gesto diplomatico per guadagnare tempo, per poi ritrattare.

Il ripristino delle sanzioni è un elemento cruciale della campagna di pressione necessaria per ottenere concessioni sul nucleare da Teheran. Potrebbe danneggiare l’economia iraniana e ripristinerebbe l’embargo globale sulle armi da e per l’Iran, il divieto di sostegno al suo programma missilistico, il divieto di test e sviluppo di missili a capacità nucleare da parte dell’Iran e uno standard di arricchimento nucleare pari a zero.

Quest’ultimo punto allineerebbe la maggior parte del mondo alla principale richiesta degli Stati Uniti. Si tratta di un passo verso il ritorno a una politica multilaterale di massima pressione, come quella voluta dal Presidente Trump.

Soprattutto, il “snap-back” comunicherebbe all’Iran che l’accordo di Obama è definitivamente superato. Non sopravviverà a Trump e non rimarrà un’opzione sul tavolo; anche l’Europa sta voltando pagina. Questa è l’occasione per il Presidente di seppellire definitivamente l’accordo di Obama e di allineare il mondo dietro le sue condizioni, molto più vantaggiose: nessun arricchimento, nessuna clausola di estinzione. L’Europa può far capire all’Iran che le sue uniche alternative sono peggiori.