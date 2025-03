Israele, lotta contro Netanyahu: il licenziamento del capo di Shin Bet finisce all’Alta Corte

Il gabinetto del Primo Ministro Benjamin Netanyahu discuterà domenica una mozione di sfiducia contro il Procuratore Generale Gali Baharav-Miara.

La conferma dell’intenzione del governo di rimuovere Baharav-Miara dal suo incarico arriva poche ore dopo che il gabinetto ha votato il licenziamento del capo dello Shin Bet Ronen Bar.

Un documento di 86 pagine compilato dal ministro della Giustizia Yariv Levin e distribuito ai ministri del governo prima della riunione di gabinetto fornisce una sintesi delle presunte trasgressioni di Baharav-Miara.

Una copia è stata pubblicata online dall’emittente pubblica Kan.

Il procuratore generale, si legge nel documento, ha agito “come braccio armato degli oppositori del governo e non esita a usare qualsiasi mezzo per contrastare la volontà degli elettori”.

Il documento sostiene inoltre che Baharav-Miara ha approfittato della divisione politica in Israele per creare “due sistemi legali – uno per gli oppositori del governo e uno per i suoi sostenitori”.

Levin accusa anche che sotto la sua guida, l’Ufficio del Procuratore Generale è diventato “un’autorità politica tirannica”.

Levin ha iniziato il processo di rimozione di Baharav-Miara dal suo incarico il 5 marzo, accusandola di aver politicizzato il suo ufficio e di aver ripetutamente ostacolato la volontà del governo.

La gente si raduna vicino alla residenza di Azza Street del Primo Ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme per il quarto giorno consecutivo di proteste contro il licenziamento del capo dello Shin Bet Ronen Bar e i rinnovati sforzi del governo per rilanciare la sua controversa legislazione di revisione giudiziaria.

La manifestazione è sostenuta anche dai manifestanti che si oppongono ai nuovi combattimenti nella Striscia di Gaza e al fallimento dell’accordo per il cessate il fuoco e gli ostaggi, che ha lasciato incerto il destino dei 59 prigionieri rimasti a Gaza.

Imperterrito dal tempo piovoso, un gruppo in marcia verso Azza Street regge uno striscione che dichiara: “La storia è fatta dal popolo”.

“Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra!”, canta il gruppo. “Tutti insieme, finché [Netanyahu] non cade!”.