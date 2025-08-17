La bomba di Trump: “Garanzie USA per l’Ucraina, e Putin è d’accordo”

Il Presidente Trump ha dichiarato ai leader europei di essere aperto a offrire garanzie di sicurezza statunitensi all’Ucraina, secondo quanto riferito da diversi funzionari europei che hanno parlato con il Wall Street Journal. Si tratta di una svolta significativa nella sua posizione riguardo al ruolo dell’America in un’eventuale fine della guerra.

I funzionari, che hanno parlato con Trump dopo il suo incontro in Alaska con il Presidente russo Vladimir Putin, hanno affermato che il Presidente americano ha riferito loro che Putin non intende fermare i combattimenti durante eventuali negoziati di pace e che insiste affinché l’Ucraina ceda territori nell’est del paese in cambio di un congelamento della linea del fronte altrove.

Secondo quanto riferito da quattro di questi funzionari, Trump ha affermato che Putin avrebbe accettato il fatto che qualsiasi accordo di pace dovrebbe includere la presenza di truppe occidentali in Ucraina, come modo per garantirne la durabilità.

Prima del vertice di Anchorage, i leader europei erano stati informati dagli Stati Uniti che Mosca aveva indicato a Washington la sua disponibilità ad accettare un cessate il fuoco temporaneo e a partecipare a un secondo round di colloqui per una pace a più lungo termine, secondo tre dei funzionari europei.

Tuttavia, in una telefonata dall’Air Force One durante il suo ritorno dal vertice, Trump ha comunicato agli europei che Putin voleva continuare a combattere, hanno detto i funzionari.

Kiev ha da tempo cercato garanzie di sicurezza statunitensi come baluardo contro future aggressioni russe in qualsiasi accordo di pace. Ma alcuni funzionari americani hanno insistito sul fatto che gli Stati Uniti non avrebbero agito da garanti per Kiev. La determinazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di ottenere una qualche forma di garanzia di sicurezza da Washington ha contribuito al teso confronto tra Trump e il leader ucraino nello Studio Ovale a febbraio.

La Casa Bianca non si è espressa pubblicamente sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina da quando Trump è arrivato in Alaska per l’incontro con Putin.

L’apparente cambiamento di Trump sulla questione, comunicato agli europei, è notevole perché per mesi aveva respinto la richiesta di Zelensky per un tale ruolo degli Stati Uniti, temendo che avrebbe invischiato l’America in una guerra straniera. Trump non aveva inoltre risposto a una richiesta europea di fornire una qualche forma di sostegno a eventuali truppe europee potenzialmente dispiegate in Ucraina come parte di un accordo di pace.

Le garanzie di sicurezza statunitensi potrebbero potenzialmente consentire a Zelensky di raggiungere un compromesso nei colloqui con Putin, a condizione che la Russia sia pronta a negoziare in buona fede, hanno affermato alcuni dei funzionari europei che hanno partecipato alla telefonata.

Tre persone a conoscenza della chiamata hanno detto che Trump ha indicato che le garanzie potrebbero includere il supporto militare statunitense a una forza di sicurezza a guida europea in Ucraina, ma non si è impegnato a stazionare forze americane sul terreno.

Le garanzie di sicurezza descritte da Trump durante la telefonata includevano impegni di sicurezza bilaterali e sostegno finanziario e militare alle forze armate ucraine da parte di una coalizione occidentale di volenterosi, compresi gli Stati Uniti, hanno affermato tre dei funzionari europei.

Le persone che hanno partecipato alle telefonate hanno fornito interpretazioni diverse sulla posizione di Trump riguardo alla presenza di una componente militare statunitense in un’eventuale garanzia di sicurezza.

In una dichiarazione congiunta di sabato, dopo le telefonate con Trump e tra di loro, i leader europei sono sembrati fare riferimento all’offerta del presidente per le garanzie di sicurezza.

“Siamo chiari sul fatto che l’Ucraina debba avere garanzie di sicurezza ferree per difendere efficacemente la propria sovranità e integrità territoriale”, hanno affermato nella dichiarazione i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia, Italia, Finlandia e delle istituzioni dell’Unione Europea. “Accogliamo con favore la dichiarazione del Presidente Trump secondo cui gli Stati Uniti sono pronti a fornire garanzie di sicurezza”.

Il Cremlino non ha risposto a una richiesta di commento da parte del WSJ.

Trump ha anche detto ai leader europei di volere un incontro trilaterale con Zelensky e Putin entro la fine della prossima settimana per far avanzare il processo di pace, hanno detto i funzionari europei.

Trump e Zelensky si incontreranno nello Studio Ovale lunedì per dei colloqui, ai quali parteciperà almeno un altro leader europeo. Trump ha detto che se l’incontro andrà bene, programmerà un incontro con Putin.

Sabato, i leader europei hanno dichiarato nel loro comunicato di essere pronti a sostenere l’Ucraina in un vertice trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti.