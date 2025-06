La follia di una guerra con l’Iran

di Chris Hedges

I neoconservatori che hanno orchestrato le disastrose guerre in Afghanistan, Iraq, Siria e Libia — e che non sono mai stati ritenuti responsabili dello sperpero di 8.000 miliardi di dollari dei contribuenti, oltre ai 69 miliardi sprecati in Ucraina — sembrano ora pronti a trascinarci in un nuovo disastro militare contro l’Iran.

Ma l’Iran non è l’Iraq. Non è l’Afghanistan. Non è il Libano. Non è la Libia. Non è la Siria. Non è lo Yemen. L’Iran è il diciassettesimo Paese più grande del mondo, con una superficie paragonabile a quella dell’Europa occidentale. Ha una popolazione di quasi 90 milioni di persone — dieci volte quella di Israele — e possiede risorse militari notevoli, oltre ad alleanze con Cina e Russia, che lo rendono un avversario formidabile.

Oggi l’Iran ha lanciato attacchi di rappresaglia contro Israele in risposta a ondate di bombardamenti israeliani che hanno colpito impianti nucleari e ucciso diversi alti comandanti militari iraniani e sei scienziati nucleari. Decine di esplosioni sono state registrate nei cieli di Tel Aviv e Gerusalemme. Esistono video di almeno una grande esplosione a terra a Tel Aviv, apparentemente causata da un missile, e sono stati segnalati altri attacchi in almeno una mezza dozzina di siti nella zona.

“La nostra vendetta è appena iniziata, pagheranno un caro prezzo per l’uccisione dei nostri comandanti, scienziati e civili”, ha dichiarato a Reuters un alto funzionario iraniano. “Nessun luogo in Israele sarà sicuro”, ha aggiunto, “e la nostra vendetta sarà dolorosa”.

“Pensano che sarà una guerra facile”, mi ha detto Alastair Crooke, ex diplomatico britannico e membro dell’intelligence britannica (MI6) con decenni di esperienza in Medio Oriente, parlando dei neoconservatori. “Vogliono riaffermare la potenza e la leadership americana. Ritengono che, ogni tanto, scagliare un piccolo Paese contro il muro e distruggerlo serva a questo scopo”.

Questi neoconservatori, legati alla leadership israeliana di Benjamin Netanyahu, secondo Crooke, “non tollerano poteri rivali, né sfide alla grandezza e alla leadership americana”. Essi stanno creando fatti compiuti – una guerra tra Israele e Iran – che “trascineranno Trump in una guerra con l’Iran”.

Sebbene l’aviazione iraniana sia debole, con molti aerei da combattimento obsoleti, Teheran è ben fornita di batterie di difesa aerea russe, missili antinave cinesi, mine e artiglieria costiera. È in grado di chiudere lo Stretto di Hormuz, il principale collo di bottiglia del petrolio al mondo, da cui passa il 20% dell’approvvigionamento globale. Ciò raddoppierebbe o triplicherebbe il prezzo del petrolio, devastando l’economia mondiale. Inoltre, l’Iran dispone di un vasto arsenale di missili balistici, capaci di colpire Israele e basi americane nella regione. Mentre le prime ondate possono essere intercettate, attacchi ripetuti esaurirebbero rapidamente le scorte di difesa aerea di Israele e Stati Uniti.

Israele non è preparato a sostenere una guerra di logoramento, come quella durata otto anni tra Iran e Iraq, conclusasi con uno stallo nonostante il sostegno degli USA a Saddam Hussein, o come l’occupazione del Libano meridionale, durata 18 anni e terminata nel 2000 con il ritiro israeliano dopo le perdite subite da Hezbollah.

Quando, il 13 e 14 aprile 2023, l’Iran lanciò più di 300 missili balistici e da crociera contro obiettivi militari e d’intelligence israeliani in risposta all’attacco all’ambasciata iraniana a Damasco, gli Stati Uniti intercettarono la maggior parte dei missili.

“Israele non può respingere un attacco missilistico iraniano”, mi ha detto John Mearsheimer, ex allievo di West Point e professore di Scienze politiche all’Università di Chicago. “Israele non solo non può vincere queste guerre, ma finisce per trasformarle in conflitti prolungati, in cui dipende fortemente dagli Stati Uniti”.

“Abbiamo molte risorse nel Medio Oriente, nel Mediterraneo orientale, in Israele e nel Mar Rosso”, ha continuato. “Queste servono ad aiutare Israele nei suoi conflitti. Non solo contro l’Iran, ma anche contro gli Houthi e Hezbollah. Siamo profondamente coinvolti. Non era così nel 1973 o in precedenza”.

Israele e i suoi alleati neoconservatori ritengono di poter eliminare con la forza il programma nucleare iraniano e rovesciare il governo per installare un regime cliente. Ignorano che questa visione scollegata dalla realtà ha già fallito in Afghanistan, Iraq, Siria e Libia.

Israele, nel frattempo, vuole distogliere l’attenzione mondiale dal genocidio e dalla carestia di massa a Gaza e dalla pulizia etnica in atto in Cisgiordania. A Gaza è stata interrotta ogni connessione internet. La Cisgiordania è completamente bloccata.

“Gli israeliani sanno che, in caso di conflitto su larga scala, l’attenzione verso i palestinesi diminuirà”, ha osservato Mearsheimer. “Sarà più facile per Israele farla franca. Quindi meglio scatenare un grande incendio e procedere con la pulizia etnica su larga scala a Gaza e, si spera, anche in Cisgiordania”.

Gli attacchi iraniani provocheranno centinaia, poi migliaia di morti. Teheran farà appello ai musulmani sciiti della regione, presentando la guerra come un’aggressione contro lo sciismo. L’Arabia Saudita — che ha condannato gli attacchi contro l’Iran — ha due milioni di sciiti nella provincia orientale, ricca di petrolio. Grandi comunità sciite si trovano in Pakistan, Bahrein, Turchia e Iraq, dove costituiscono la maggioranza.

Il governo sciita di Baghdad sosterrà l’Iran. Lo Yemen continuerà a colpire il traffico marittimo nel Mar Rosso e Israele con droni. Hezbollah, pur indebolito, riprenderà gli attacchi nel nord di Israele. Sono attesi attentati contro basi americane nella regione e forse anche negli Stati Uniti, così come sabotaggi diffusi delle infrastrutture petrolifere nel Golfo Persico.

L’Iran disporrà presto di materiale fissile sufficiente a costruire un’arma nucleare. La guerra sarebbe un forte incentivo ad accelerarne lo sviluppo, soprattutto considerando l’arsenale nucleare israeliano. Se Teheran otterrà la bomba, seguiranno Arabia Saudita, Turchia, Iraq ed Egitto. Ogni tentativo di limitare la proliferazione nucleare in Medio Oriente fallirà.

La guerra consoliderebbe anche l’alleanza tra Iran, Russia e Cina. “Gli Stati Uniti hanno avvicinato Cina, Russia, Corea del Nord e Iran”, ha sottolineato Mearsheimer. “A causa della guerra in Ucraina e di quanto accade in Medio Oriente, si è formato un blocco coeso. I russi sostengono l’Iran. Questo non è nell’interesse di Washington”.

“Se la guerra si intensificasse, coinvolgendo da una parte Iran e dall’altra Stati Uniti e Israele, i russi potrebbero essere trascinati nel conflitto”, ha aggiunto.

Una guerra potrebbe durare mesi, se non anni. Si tratterebbe in gran parte di uno scontro aereo tra velivoli e missili israeliani e missili iraniani. Ma per sottomettere l’Iran sarebbe necessario schierare forse un milione di soldati statunitensi per invadere e occupare il Paese. L’occupazione finirebbe con la stessa umiliazione subita in Iraq e Afghanistan.

Israele e i neoconservatori sognano di spezzare l’Iran con attacchi aerei, come nel 2003 con la campagna Shock and Awe contro Baghdad. Ma per distruggere i siti nucleari sotterranei servirebbe un’enorme quantità di bombe. Nell’uccisione del vertice di Hezbollah a Beirut, inclusa quella del segretario generale Hassan Nasrallah, Israele ha usato bombe JDAM da 2.000 libbre.

“Se usi un F-35 con missili JDAM, ciascuno pesa circa 14 tonnellate”, ha detto Crooke. “Non è solo il peso, ma anche il carburante. Serve almeno un rifornimento, forse due. Poi devi sopprimere le difese nemiche. È un’operazione colossale. Gli Stati Uniti sono in grado di farlo? L’Iran ha molteplici sistemi di difesa e radar a lunga gittata”.

Perché, allora, andare in guerra contro l’Iran? Perché abbandonare un accordo nucleare che Teheran non aveva violato? Perché demonizzare un governo nemico dei Talebani e di gruppi come Al-Qaeda e ISIS? Perché destabilizzare ulteriormente una regione già al limite?

I generali, i politici, le agenzie d’intelligence, i neocon, i fabbricanti d’armi, i sedicenti esperti, i commentatori televisivi e i lobbisti israeliani non vogliono assumersi la responsabilità di due decenni di disastri militari. Hanno bisogno di un capro espiatorio. È l’Iran. Le umilianti sconfitte in Iraq e Afghanistan, gli Stati falliti in Siria e Libia, la proliferazione di gruppi estremisti — molti dei quali inizialmente armati e addestrati da noi — devono per forza essere colpa di qualcun altro.

Il caos che abbiamo generato, soprattutto in Iraq e Afghanistan, ha lasciato l’Iran come potenza dominante nella regione. Washington ha rafforzato il suo peggior nemico e non sa come rimediare, se non attaccandolo.

Il diritto internazionale, come i diritti dei quasi 90 milioni di iraniani, viene ignorato, così come sono stati ignorati quelli dei popoli afghano, iracheno, libico, yemenita e siriano. Qualunque cosa pensino del loro governo, gli iraniani non vedono negli Stati Uniti un alleato o un liberatore. Non vogliono essere attaccati né occupati. Resisteranno. E noi, come Israele, pagheremo il prezzo.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul Substack di Chris Hedges, che ringraziamo. Iscrivetevi.